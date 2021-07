Recensie Tomorrowland Around the World ★★★

zaterdag 17 juli 2021PapilionemBert Hertogs

Voor de tweede keer tijdens de zomer konden liefhebbers van EDM afstemmen op de stream van Tomorrowland Around the World om ‘The Greatest Show on Earth’ aldus de off screen stem thuis te beleven, of onder vrienden in een horecazaak bijvoorbeeld. Terwijl het vorig jaar nog vernieuwend was om een digitaal festival mee te maken, was het deze editie vooral uitkijken of en in welke mate Tomorrowland het concept op een jaar tijd verfijnd had.

Dit jaar koos het festival om voor het hoofdpodium het thema van 2017 opnieuw boven te halen: ‘Amicorum Spectaculum’. Circus stond dus centraal én dat maakte de zaak alvast visueel een stuk boeiender aan de main stage dan vorig jaar. Koorddansers, acrobaten aan plooibare palen, luchtballonnen in de lucht, een boot die zeepbellen blies, vuurspuwers, een acrobaat in de Wheel of Fortune, dat leek op een groot loopradje voor hamsters (de échte circusact heet overigens the Wheel of Death, en bestaat uit twee cirkels. Maar wellicht past het woord ‘dood’ gewoon niet in de happy fantasywereld waar Tomorrowland voor staat …) … Tomorrowland around the world bood het allemaal aan dit podium naast een vintage draaimolen en twee reuzenraden die lijken te hinten dat de organisatoren romantische nostalgische dromers zijn.

Naast het hoofdpodium waren er nog vijf andere zoals de Elixir, de CORE, de Atmosphere waar house- en technoliefhebbers hun gading konden vinden, The Cave waar de future bass en dubstepfans verzamelen bliezen, The Wall waar de hardstylefans konden feesten en wie het liever fout wou kon daarvoor zoals steeds terecht in de Moose Bar. De grootste verandering, en dat juichen we toe, was dat je deze keer – weliswaar via een gesponsorde link van sterke drank – mensen die thuis aan het kijken waren (ze stonden helaas meestal eerder stil of lagen bv. in hun bed) kon zien. Maar verder was deze stream ons nog niet interactief genoeg. Er zijn theaterstreams geweest het afgelopen seizoen (Peachez van Toneelgroep Maastricht bijvoorbeeld, of de streaming van de repetities van het Eurovisiesongfestival bv. waar er wél chatmogelijkheden waren). Er werd tijdens deze digitale editie van Tomorrowland ook explicieter aan product placement gedaan. Zo zagen we in de Elixir een ijskast vol energiedrank rechts achter de dj staan … Product placement vinden we altijd hinderlijk, zowel in series als films. Ook hier. En dat kost zoals steeds minstens een ster.

Wat we vooral een interessant experiment vonden, was dat de broers Beers deze keer de top 3 van de DJ Mag Top 100 niet opvoerden. Géén David Guetta (dat is de allereerste keer in de geschiedenis van Tomorrowland dat de Franse dj er niet bij is trouwens), géén Dimitri Vegas & Like Mike om familiale redenen en ook geen Martin Garrix te bespeuren dus op deze affiche. Het lijkt wel alsof Tomorrowland daar een statement mee wil maken. Gevolg: Armin Van Buuren (44), de nummer 4 op deze lijst mocht dan ook headlinen op de Main Stage van dit digitaal festival. Of daarmee de verjonging is ingezet? Het is misschien nog wat vroeg om daarover te oordelen. Feit is wel dat de 28-jarige Braziliaanse dj Vintage Culture (30ste plaats in de DJ mag top 100) zowel op vrijdag (Main Stage) als op zaterdag (Elixir) aan de bak mocht. Nog een vaststelling: het dj-wereldje is nog steeds te mannelijk en voornamelijk wit. Er blijft werk aan de winkel binnen de EDM-sector om explicieter de kaart van diversiteit te trekken.

Het hoofdpodium leek zelf ook wel een statement te bevatten. Zo leek de circustent te verwijzen naar Rusland, het water in het kanaaltje en het bruggetje naar Venetië, de grote centrale fontein naar Wenen en de openluchtvenue op zich had dan weer iets eclectisch van zowel Antwerpen Centraal en de Engelenburcht in Rome.

Tijdens de lockdown die zeven maand geduurd heeft, hebben we zo veel streams voor de kiezen gekregen dat onze aandacht danig korter is geworden. We betrappen ons er ook op eerder vluchtig te kijken, of gewoon de zaak (zeker bij live concerten) als achtergrondmuziek te beluisteren. Dus bijna niks van de beelden te bekijken terwijl we ondertussen de mappen op onze laptop wat ordenen of de mailbox opkuisen.

Eerlijk? Voor acht uur waren we initieel niet van plan om iets te schrijven over een dj set van Tomorrowland. Tot de 27- jarige Nederlandse dj Sam Feldt ‘Giant’ van Calvin Harris en Rag ‘n’ Bone Man in zijn set stak. Vervolgens joeg ie het eigen ‘Home sweet home’ door de luidsprekers en zagen we zowel de fonteinen en het vuurwerk aan het werk tijdens ‘Breaking me’ van Topic ft. A7S. Lasers waren vervolgens voor het eerst te zien tijdens zijn set op ‘I’m back’ van Mo Falk. Via o.a. zijn ‘Pick me up’, Codeko’s ‘Chance’, ‘Hit Me Up Again’ van Marc Benjamin & Chemical Neon kwam hij bij het thuisthema met zijn ‘Carry Me Home’ en Jason Derulo’s tien jaar oude ‘Don‘t Wanna Go Home’ dat zowel ‘Show Me Love’ van Robin S. als Day-O (The Banana Boat Song) van Harry Belafonte samplede. ‘Tomorrowland make some noise’ riep de twintiger het uit waarna hij afscheid van de main stage nam met Sam Feldt & Sigma ft. Gia Koka’s ‘2 Hearts’ en het héérlijke ‘If I Lose Myself Without You’ van Avicii vs. Alesso vs. OneRepublic. ‘Show Me Love’ blijft het duidelijk goed doen tijdens dj sets want ook Nicky Romero draaide de schijf in een mash up met ‘One More Day’.

Sam Feldts set vonden we tot minstens half elf de sterkste van zaterdagavond. Sterker dan die van de veertigjarige Belg Yves V die wat ons betreft véél te véél de micro vastpakte tijdens zijn set. Een uitstekende dj heeft dat niet nodig, die mixt gewoon dermate goed, en houdt de spanningsboog voldoende strak zodat de party aan de gang blijft en onze aandacht – ook al is die bij online streaming zoals gezegd bij ons behoorlijk slap - behouden blijft. Tiësto’s ‘The Business’ zat overigens zowel in zijn set als in die van Nicky Romero. Vorig jaar stelde Tiësto die single op Tomorrowland Around the world in wereldpremière voor. Met wat vertraging haalde die in onze charts de tweede plek als hoogste stek. Ook Nicky Romero’s set kon ons maar matig boeien op de digitale versie van Tomorrowland. Boney M’s ‘Rasputin’ stak er zelfs in. Mijn god! Naar het einde van zijn set had hij ons dan weer wél helemaal mee. Met de stevige meezinger ‘I could be the one’ en afsluiter ‘Mistaken’ van Martin Garrix & Matisse & Sadko zette ie een scheve situatie dan toch nog enigszins recht.

Vermits de eerste nummers van Robin Schulz’ (nummer 99 in de dj mag top 100) set voor die van Nicky Romero ons niet konden bekoren, sloegen we wat aan het zappen. Tot onze verbazing was de Moose bar – hoewel de timetable iets anders zei – nog niet open. Sterker nog, het zou nog een klein uur duren wist de aftelklok. Het hardstylepodium lieten we al snel voor wat die was wegens te veel van hetzelfde tot we in de Elixir kwamen waar Mike Williams (nummer 90 in de DJ mag top 100) aan het draaien was. Zijn mash up van Keanu Silva & Mo Falk vs. Cheat Codes & Daniel Blume & Mike Williams’ ‘You Got The Love vs. Who‘s Got Your Love’ wist daar onze aandacht te trekken terwijl we die gebruikte sample in Toby Romeo & Felix Jaehn & FAULHABER’s ‘Where The Lights Are Low’ al snel herkenden. Hier is Nik Kershaw‘s ‘The Riddle’ gebruikt. En ook ‘Wait Another Day vs. Insomnia’ van Mike Williams & Mesto & Sasha Rangas vs. Faithless konden we absoluut smaken. Kortom: we hebben absoluut genoten van de mash ups die deze 24-jarige liet horen op Tomorrowland Around the Wold en onthouden twee namen: Mike Williams en Sam Feldt.

< Bert Hertogs >