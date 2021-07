Recensie Kool & The Gang ★★★★

Oh what a night! En neen het was niet enkel ladies night op Leuven Air. Het Bevrijdingsfeestje van Tom Van Damme, de zoon van epidemioloog mag dan wel geannuleerd zijn deze zomer, Leuven kende zijn (eerste) bevrijdingsfeestje en hield dat tijdens het optreden van Kool & The Gang. De band hield zoals steeds de grootste hit voor het laatst, hier als enige bis. ‘Celebration’ werd dan ook een waar feestje. De toeschouwers die met velen waren sloegen aan het jiven aan hun tafeltjes of gooiden hun armen in de lucht dat het een lieve lust was. Kool & The Gang stond erg relaxed te musiceren al van de eerste noten en die ongedwongen sfeer straalde moeiteloos af op het publiek dat de werkweek van zich los danste.

Bassist Robert ‘Kool‘ Bell (70), alt saxofonist Dennis Thomas (70) en drummer George Brown (72) maken nog steeds deel uit van Kool & The Gang dat ze oprichtten in 1964. Wie er in 2017 bij was tijdens hun jongste concert in Antwerpen zag toen ook tenor saxofonist Ronald Bell aan het werk en naast hem telde de band bijna dubbel zo veel leden dan we in Leuven te zien en te horen kregen. Bell overleed onverwacht vorig jaar op 68-jarige leeftijd. Hij schreef en produceerde onder andere ‘Celebration’. In Leuven was enkel Robert ‘Kool‘ Bell aanwezig die als vanouds aan zijn bassnaren plukte. ‘Covid go away cause we want to play all around the world’ klonk het in zijn korte speech tijdens het begin van de set.

Al vroeg in het optreden viel op hoe funky en modern de band nog steeds klinkt. Dat feestelijke heeft die ontegensprekelijk te danken aan de blazerssectie. Met drie zijn ze. Op sax hoorden we Curtis ‘Fitz’ Williams, op trombone Jermaine Bryson en trompet Michael Ray ook al werd hun sound aangedikt via sampling zodat die lekker vol klonk. Net die keuze maakt dat Kool & The Gang 57 jaar na het ontstaan van de band nog steeds heel fris en vers klinkt.

Over ‘Fresh’ gesproken, het was het openingsnummer van de avond dat de band opdroeg aan alle ‘Fresh ladies’. Ook ‘Joanna’, waarbij we de eerste koppeltjes zagen dansen aan hun tafeltjes, droegen ze op aan alle vrouwen in het publiek en in het bijzonder die ene met deze naam. Tussenin hoorden we de gitarist refereren naar George Benson in de manier waarop ie zijn instrument bespeelde tijdens de intro van ‘Too hot’, een nummer waarmee Kool & The Gang al meteen in interactie ging met het publiek door het ‘say yeah’ te vragen en in no time een ‘yeah’ als antwoord ontving.

‘Let the music take your mind’ zorgde even voor een inkakmoment. De band voelde dat ook zo aan en hield het bij een zeer korte versie. Kool & The Gang dat op 21 augustus een nieuw album ‘Perfect Union’ zal uitbrengen, wist de party moeiteloos terug aan de gang te krijgen via ‘Jungle Boogie’ en ‘Hollywood Swingin‘ dat een heerlijke trombonesolo meekreeg. De jazzliefhebbers bedienden de Amerikanen vervolgens op hun wenken met ‘Summer Madness’. De taferelen die we te zien kregen op Leuven Air kwamen dan al aardig in de buurt van de madness die tijdens een reguliere editie van Tomorrowland te zien is.

En dan moest de grandioze finale nog komen met het fantastische ‘Let‘s Go Dancin‘ (Ooh, La, La, La)’. Wie tot dan toe nog niet aan het dansen was, ging finaal voor de bijl. Slowen werd er vervolgens gedaan op Ladies’ night waar Williams andermaal mocht excelleren op de sax. In het publiek zagen we enkele toeschouwers hartjes vormen met hun wijsvingers en duimen. Als kers op de taart volgden daarna nog ‘Get down on it’ en na een sterke drumsolo van Tim Horton volgde hét nummer waarbij iedereen anderhalf jaar corona even kon vergeten. ‘Celebration’ werd meegezongen, -geklapt en -gezwaaid. Wat een onsterfelijk nummer. Helaas zijn de originele bandleden dat niet, waardoor het nu of nooit is als je er nog minstens eentje live op het podium wil zien.

