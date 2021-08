Recensie The Suicide Squad ★★

Een domme film die vooral in het begin bij momenten van een ontzettend bedenkelijk niveau is. Dat is The Suicide Squad van regisseur James Gunn. En het erge van al is – ook al waren nog voor de end credits voorbij waren de meeste toeschouwers al naar huis – dat het ernaar uitziet dat er een vervolg komt. Er is dus nog een scène te zien helemaal na de aftiteling, een cliffhanger.

In de Amerikaanse superheldenfilm The Suicide Squad, moeten een aantal gevangen genomen superhelden op zelfmoordmissie. Amanda Waller (Viola Davis), het hoofd van de inlichtingendienst, stuurt 13 gevangenen naar Corto Maltese, een eilandnatie in Zuid-Amerika. Twee groepen stuurt ze uit, een waar Harley Quinn (Margot Robbie) met op haar jas de slogan ‘Live fast. Die clown.’ deel van uitmaakt, zal als kanonnenvlees dienen en moet de aandacht afleiden dat er een tweede groep iets verderop via de kust het zwaar bewaakt gebied zal betreden. De eerste groep wordt geconfronteerd met een heus leger dat zwaar bewapend is. Het ziet ernaar uit dat die getipt is.

De leider van de tweede groep is Robert DuBois/Bloodsport (Idris Elba) die gechanteerd wordt. Zijn dochter zal anders ook in de cel belanden als hij niet meewerkt, klinkt het. Bloodsport beschikt over een uitgebreid hoogtechnologisch wapenarsenaal en dito pak. Hij wordt vergezeld door Christopher Smith/Peacemaker (John Cena), een meedogenloze moordenaar die ‘vrede’ wil bereiken maar dat mag eender wat kosten: “If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I had to eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say “no problemo!”.” Verder is er Abner Krill/Polka-Dot Man (David Dastmalchian) die stippen in het rond kan doen vliegen en wiens woede extra getriggerd wordt als hem verteld wordt dat zijn moeder voor hem staat. Nanaue/King Shark (Sylvester Stallone), een mengeling van mens en haai die mensen eet tenzij hem verteld wordt dat ze niet ‘njam njam’ zijn of tot zijn vrienden behoren en Cleo Cazo/Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), een typische millenial die moeilijk uit haar bed geraakt, behoren ook tot zijn team. Die laatste weet met ratten te communiceren en hen bevelen te geven wat haar de bijnaam Ratatouille oplevert.

De missie van de superhelden in The Suicide Squad? Het Jötunheim vernietigen waar Gaius Grieves/The Thinker (Peter Capaldi) de hoofdwetenschapper is. Het Jötunheim is een gevangenis en laboratorium uit het Nazitijdperk waar een groot monster, een mega zeester met 1 oog, gevoederd werd door tegenstanders van het regime. Het werd nadien niet gesloten omdat het van pas kwam voor het nieuwe regime in Corto Maltese om er verder te experimenteren met mensen en afvalligen te voederen aan het buitenaardse monster. De superhelden zullen dus een front vormen met de plaatselijke vrijheidsbeweging zodat er een democratie kan geïnstalleerd worden. Maar, hun (snellere) vrijheid zullen ze niet zo maar terug krijgen van Waller. Er staat tegenover dat ze braaf haar orders moeten opvolgen. In elke superheld zit namelijk een explosief dat tot ontploffing gebracht kan worden als men de orders niet opvolgt of deserteert. Wanneer blijkt dat ze alle bewijsmateriaal moeten vernietigen van project Starfish, waar ook de VS achter zit, komt het tot een intern conflict in de groep. Peacemaker gaat de confrontatie aan met Flag (Joel Kinnaman) die de harde schijf wil meenemen zodat dit belangrijk bewijsmateriaal niet verdwijnt. Peacemaker wil dat er niet afgeweken wordt van de orders en dus moet de harde schijf vernietigd.

The Suicide Squad is zeker in het begin ontzettend druk, en vindt na verloop van tijd een beter vertelritme. In de film zijn het vooral de vrouwen Margot Robbie en Daniela Melchior die ons wisten te bekoren, samen met de ratten, Nanaue/King Shark, de kannibalistische mensachtige wezel John Monroe/Weasel (Sean Gunn) en de kanarie.

