Recensie Tourist LeMC

donderdag 12 augustus 2021Leuven AirBert Hertogs

Je moet het m’ nageven Tourist LeMC, zonder bal aan de voet gewoon het ultieme doel vinden op Leuven Air. De handen in de lucht krijgen van de fans en laten meespringen op OLV dat in het refrein expliciet verwijst naar het geloof, met bezinnen en bidden. Straf, zeker als je weet dat we nog steeds in een seculiere maatschappij leven. Johannes Faes bracht in Leuven een set volgens het boekje, met een strakke start waarbij ie een nummer liet overgaan in het volgende zonder dus een pauze van stilte in te lassen. En hij maakte contact, massa’s contact met de fans.

Al na opener ‘Barbaren’ pookt ie vakkundig de ambiance op. ‘Merci Leuven. Alles goed met u? Zijn jullie er klaar voor of niet?’ klinkt het dan waarna ‘Ubuntu’ en ‘Niemandsland’ volgen. ‘Voor wie is het de eerste keer dat ie buiten komt?’ vraagt de Belgische hiphop- en kleinkunstartiest. Opmerkelijk veel mensen blijken nu pas, half augustus hun eerste concert mee te pikken blijkt uit de grote respons die de man ontvangt. ‘We koesteren dit meer dan ooit’ en ‘Het blijft gewoon genieten’ zegt ie oprecht terwijl hij kijkt naar zijn band waarin enkele ‘barbaren’ en ‘senioren’ zitten.

Die band staat anders opgesteld dan de meeste. Links zien we de drummer, centraal de gitaren, rechts de synths en enige backing (die we vorige week ook aan de slag zagen bij Arsenal). Al snel valt op hoe strak de band wel speelt en hoe vol de sound van Tourist LeMC live klinkt. Het eerste grote meezing-, meezwaai- en smartphonemoment wordt ‘Spiegel’ waarbij hij ons uitdaagt of we in vorm zijn.

En of dat zo is. Tijdens ‘Bilan’ stapt ie het podium af, wandelt richting front of house en gaat met heel wat fans gewillig op de foto terwijl akoestische gitaar, tenorsax en backing vocal hem muzikaal ondersteunen. ‘Amai wat was dat super nice’.

Tijdens ‘Tramontane’ gaat ie met het publiek in dialoog dat naast behoorlijk wat fans uit Leuven stad, zowat uit alle regio’s komt, ook Antwerpen tekent duidelijk present, en op Oost-Vlaanderen na uit bijna alle windrichtingen komt. ‘Iedereen is welkom. We zijn één of niet?’ zegt Tourist LeMC daarover wanneer ie de toegiften aanvat. ‘Nee, nee, nee’ laat ie ons zingen als antwoord op ‘We gaan nog niet naar huis’ en vervolgens ‘Ja, ja ja’ op ‘Blijven we nog even hier’ in ‘Tramontane’. Twee pareltjes volgen daarna: ‘En route’ dat ie zelf ook neerlegt door zelfrelativerend ‘Hij gaat ook eens iets proberen’ de akoestische gitaar boven te halen en zo nog een stukje te breien aan de song. De synths kondigen vervolgens een ronduit prachtige versie van ‘We begrijpen mekaar’ aan waar ook de tenorsax in te horen is.

Een volksmenner die zijn vak kent en uit het grote showbusinessboek puurt, zien we vervolgens in Tourist LeMC wanneer hij voor, achter, links en rechts het publiek om ter luidst laat joelen als antwoord op zijn vraag ‘Zouden jullie nog wakker zijn?’ Na het antwoord van de fans die hij vakkundig opfokte, stelt ie iedereen gerust ‘OK, dan kunnen we nog efkes verder.’

Maar dan zakt de set wat in. ‘Kom naar het water’ naar Run van Emma Bale kent een timingprobleem in het begin bij de synths en ook halfweg nog eens bij de drums waarbij we Johannes even zien kijken naar zijn muzikant. Eén tip mannen: terug bovenaan zetten op de lijst tijdens de volgende repetitie. En ‘Weg van hier’ uit zijn eerste plaat Antwerps Testament, blijkt duidelijk nauwelijks gekend. Maar met een joekel van een refrein als dat van ‘Koning liefde’ dat ie naar het einde toe door het publiek laat zingen, zet ie moeiteloos die scheve situatie recht. Een ontzettend luid applaus en vrouwengekir bewijst dat Leuven Air dit nummer absoluut in het hart draagt.

Tourist LeMC was coach in The Voice. In Leuven had ie Ilias Addi aan zijn zijde om de zang van Koorddanser naar Geikes Rope dancer, waarin de klank van een orgeltje te horen was, voor zijn rekening te nemen. Maar in de hoogte klonk de twintiger ontzettend benepen. Ook ‘Sporen’ spoorde volgens ons niet lekker. Maar bij ‘Horizon’, massaal vocaal ondersteund door de fans, bleek de kandidaat uit The Voice een diesel te zijn die vertrouwen tankte na elke song en de meest gekende – waar anderen dan weer op onderuit zouden gaan – wél tot een goed einde bracht. Ook dat nummer liet de moderne Antwerpse troubadour op het einde over aan het publiek.

Via zijn ode aan Wannes Van de Velde met ‘Deze nacht’ waarbij het publiek de smartphonelichtjes bovenhaalde, het mijmerende ‘We worden wat ouder maar de nacht is nog jong’ uit ‘Bal aan de voet’ sluit Faes zijn show groots af met een klein gebedje: OLV waarmee ie de Antwerpse kathedraal eert.

Conclusie: Tourist LeMC op Leuven Air: amai wat was dat super nice. Op 20 augustus staan Eefje De Visser en Balthazar op deze locatie in de Hertogstraat – de beste straatnaam ever om er een optreden te organiseren - in Heverlee. De dag erna tekenen The Haunted Youth en dEUS present. Meer info op: hetdepot.be/leuvenairextra .

De setlist:

Barbaren Ubuntu Niemandsland Hou stand Spiegel Bilan Tramontane En route We begrijpen mekaar Kom naar het water (Emma Bale cover) Weg van hier Koning Liefde Koorddanser (Geike cover) Sporen Horizon

Bis: