Recensie Zwangere Guy ★★★★★

zaterdag 14 augustus 2021Leuven AirBert Hertogs

Een wedstrijdje Antwerpen-Leuven-Brussel leek het wel te worden op de slotdag van Leuven Air met Zwangere Guy, Vinci en Freddie Konings op de affiche. Uiteindelijk bleek het gewoon een familiefeest van de Brusselaar te worden die zelfs Jazz van Stikstof bijhad om naar het einde van zijn set een stuk uit Guttergang mee te zingen. ‘Papa ZG’ noemen zijn collega’s hem. Wie de twee voorprogramma’s van de Brusselse rapper zag, zag ‘m zelf ook even opduiken. Met Freddie zong ie ‘Bipolair’ (wat ie nadien nog even dunnetjes overdeed in Zwangere Guy’s eigen set) en met Vinci werd dat ‘Life goes on’.

‘Niemand gaat dit vanavond beter doen dan Freddie Konings’ klonk het al uitdagend toen de Antwerpenaar klokslag zeven uur het podium opkwam. Freddie zette eigenlijk een hoofdprogramma neer in plaats van een voorprogramma. Zo nodigde hij iedereen uit om de eerste twee slagen van de ‘We will rock you’-beat op de staantafeltjes te kloppen en vervolgens twee keer in de handen te slaan. In ‘Soldier’ heeft ie het er onder andere over dat zijn schooltijd geen succes was en de lerares hem liet plakken. ‘Jullie hebben de DJ zo lit gemaakt dat hij wil beginnen rappen’ klinkt het voor ie ‘Meer money’ inzet. Dan al was er van social distancing vooraan het podium geen sprake meer. De jongeren feestten erop los, en smeten zich volledig, wild om zich heen springend. Maar het echte werk, het pogoën zouden ze houden voor het optreden van Zwangere Guy.

Met stip haalt Freddie op zijn eentje tot dan de trofee van grappigste bindtekst: ‘Mijn moeder zegt me al een tijdje dat ik fitter moet worden. Als er iemand mijn personal coach wil worden, ik zit in de eerste cabine. Kom een dealtje met me sluiten.’ zegt ie wanneer ie even buiten adem is door alle energie die hij het grasveld aan de Hertogstraat injaagt. Bij ‘100 gr’ haalt hij een smartphone uit het publiek boven om zichzelf ermee te filmen en de eerste rijen voor zover dat na Zwangere Guy’s guest performance nog nodig was, extra op te poken.

‘Waar zijn mijn city babies’ vroeg Vinci daarna tijdens zijn optreden. Hoewel de Leuvenaar een thuismatch speelde, was de respons toch een stuk minder dan bij Freddie hoewel zijn rapskills straf zijn. ‘Zijn jullie ready om Leuven in brand te steken?’ zei ie waarna hij meegaf dat hij in de buurt van Leuven Air heeft leren rijden. Hij faalde maar uiteindelijk haalde hij toch zijn rijbewijs. ‘Jullie zijn niet scherp’ stelde de Leuvenaar vast. Klopt niet, want tijdens het optreden van Freddie Konings ging het wel helemaal loos. Nu goed, een degelijk voorprogramma zonder meer, voor Zwangere Guy aan de beurt was, kwam ons best ook uit.

Terwijl de stagehands nog volop het podium aan het klaarmaken lijken te zijn en twee minuten over tijd gaan, het publiek al vooraan verzamelen geblazen heeft, de vuist balt en ‘Guy!’ scandeert, komt de Brusselse rapper plots, qua verrassingseffect kan dat tellen, het podium opgelopen en gooit die er meteen ‘Brussels State of Mind’ tegenaan. Kijk in een tekst als ‘Ik zeg niet dat ik de beste ben, […] en toch heb ik de scherpste pen’, daar herkennen wij ons nu eens volledig in.

Opmerkelijk ook hoe vrouwvriendelijk de teksten zijn van Zwangere Guy, waar heel wat rappers met hun vuilbekkerij nog wat van kunnen leren. Zo hekelt ie het machogedrag van mannen die naar vrouwen fluiten (‘Dames worden nagefloten, vuile woorden aangesproken. Knieën in uw ballen moest ik als vrouw op deze wereld lopen.’ klinkt het in ‘Grijze zone’), in ‘Wie is Guy?’ laat ie ‘Dames zetten wij niet voor de ruit’ optekenen, en in ‘Gorik, pt. 1’ stelt ie elke vorm van familiaal geweld aan de kaak: ‘Een echte man met kloten die slaagt nooit een vrouw. En elke sukkel die dat doet slaag ik bont een blauw.’

Bij ‘1 uit de 1000’ zien we de fans de eerste statafels opplooien en meer achteraan bij elkaar zetten terwijl de rapper het ondertussen heeft over ‘van alles lenen in de Kruidvat’ en zich afvraagt waar de tijd is dat ie nog altijd naar tv keek. Naar het eind van het nummer staat ie ook even stil bij het persoonlijk verlies van een grootouder door corona. Zwaar meegescandeerd en gesprongen wordt er vervolgens op ‘OG‘z’. ‘Alles goe Leuven? Effe rustig. We gaan seffes alles opplooien’ stelt hij voor terwijl zo goed als alles vooraan al opgeplooid is. In ‘Beter leven’, live begeleid op de Nord, stelt ie onder andere dat hij schijt heeft aan het systeem dat vierkant draait, dat ie zonder hiphop al jaren aan een knoop zou hangen en vraagt hij ons lawaai te maken voor zijn zus waar hij van houdt.

Het donkere kantje van Zwangere Guy komt helemaal tot uiting in een ijzersterk ‘Gorik, pt. 1’ waarin ie komaf maakt met seksueel misbruik door zijn stiefvader: ‘Mijn moeder werd geslagen door een vuile hond. Verkracht, misbruikt waar mijn kleine zus bijstond.’ ‘Kenny’ gaat dan weer over een bedelaar die sinds zijn achttiende zijn uitkeringsgeld verbraste aan drugs, drank en hoeren. Voor ‘Waarom’ liet ie zich inspireren op de vele ‘waarom’-vragen die hij ontvangt van fans. Geen enkele wordt in het nummer beantwoord. Voor hij de song inzet, geeft ie mee dat ie altijd doet waar hij goesting in heeft. Zwangere Guy bewees kortom dat Bart Peeters het mis heeft wanneer de Boechoutenaar in ‘Ik hou meer van folk’: ‘Die rappers rappen enkel over hun versnellingspook’ zingt.

Van ‘Wie is Guy?’ stroomt massa’s Energuy, en voor hij ‘Gutterlijfstijl’ inzet wil hij al die motherfuckers achterin horen roepen. Met ‘Ta gueule (Frans voor: ‘hou je bek’ n.v.d.r.) ge staat op 5 meter’ snoert ie de mond op hilarische wijze van een fan. Na het nummer moeten de racisten, fascisten, en rechtse politici het in een rap ontgelden die hij ter plekke, zonder muzikale begeleiding loslaat op het publiek als overgang naar ‘Suave G’ waar hij de moshpit een stuk groter wil. ‘Straks gaan we het hier afbreken’, belooft de man die dan Freddie Konings overtroeft in de strijd om ter grappigste bindtekst. Bij Zwangere Guy klinkt het: ‘Dames en heren ik moet efkes naar het toilet. Ik ben iets aan het regelen, iets heel belangrijks’ zegt ie waarna hij links met de andere rappers overlegt en zijn toetsenist vraagt om ondertussen wat uit zijn mouw te schudden. Dat wordt een al even hilarisch hoempapa-deuntje dat het extatische publiek gewoon meejoelt. Té gek gewoon. Helemaal surrealistisch en absurd wordt het wanneer hij ons bedankt omdat we zijn muziek zijn blijven beluisteren en hij zo toch nog inkomsten had tijdens de lockdown en daaraan toevoegt: ‘Fuck corona. Ik moet jullie nog vragen om aan jullie tafeltjes te gaan staan. Ik heb het gezegd. De pers kan me niets verwijten.’

Voor ie een waanzinnig ‘Probleem’ inzet, raadt ie ons alvast aan om onze verzekering te bellen. Zelf heeft hij volgende regeling voorzien: wie zijn been breekt, krijgt een t shirt, wie zijn schedel breekt een petje en wie zijn rug breekt een handdoek. Faire deal lijkt dat ons. ‘Fuck de pers. Fuck de politiek. Fuck de muziekindustrie.’ klinkt het nog voor ie er Freddie Konings bijhaalt om met hem ‘Fally ipupa’ en vervolgens ‘Bipolair’ te brengen. De (marketing)som ‘1+1=3’ bewijst zich andermaal want de sfeer ontploft he-le-maal vooraan het podium wanneer die twee samen rappen en de energie van deze live collaboratie spat gewoon van het podium. In ‘Guttergang’ refereert ie met ‘Putain putain’ even naar Arno waarna we Jazz van Stikstof met ‘m het nummer horen brengen en met ‘Rien à foutre’ organiseert hij de grootste pogo ever.

Verwijzend naar de dit jaar overleden Wes en zijn hit Alane, neemt Zwangere Guy afscheid met ‘ZG is zo haai’. Dat laat ie maar liefst twee keer horen. Geinig hoor om op dat nummer gepogo te zien terwijl de spots de kleuren van de regenboog tonen, wat als een flink lgbtqi+-statement kan tellen. Na elven horen we in de shuttlebus naar het station van Leuven enkele fans uit het niets ‘Probleem’ inzetten. Het lijkt wel alsof we samen terugkomen van een zalige tiendaagse jeugdvakantie. Wat een broederlijke topsfeer. Dit mag dan ook ongetwijfeld samen met dit geweldige optreden met stip bovenaan de hoogtepunten van de zomer van 2021 staan.

Wat een fe-no-me-na-le afsluiter van Leuven Air was Zwangere Guy! Het zou ons niet verbazen, mocht hij binnen afzienbare tijd de clubs ontgroeid zijn en onze arena’s vullen.

< Bert Hertogs >