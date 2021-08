Recensie Free Guy ★★★★

woensdag 18 augustus 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Wat een heerlijke science fiction actiekomedie is Free Guy! Zeker als je hem net zoals wij bekijkt in 4DX met bewegende stoeltjes en effects. De film die Shawn Levy regisseerde is zowel inhoudelijk als vormelijk verrassend en het concept is gewoon ge-ni-aal. De prent gaat over NPC’s (Non Playable Characters) in het populaire spel Free City die via AI evolueren. Dat levert op een bepaald moment zelfs een heuse staking op omdat zij niet langer een bijrol willen spelen en steeds neergeknald willen worden. Free Guy leest dan ook als een ode aan wat meer zachtmoedigheid in de (online) wereld, om je uit je online omgeving te trekken en het échte avontuur aan te gaan dat in de reële wereld plaatsvindt. En ja, gameverslaafden die geen leven hebben en dat compenseren door zich volledig te focussen op spelletjes worden – terecht – behoorlijk te kijk gezet.

Walter ‘Keys’ McKey (Joe Keery) en Millie Rusk (Jodie Comer) ontwikkelden samen het spel Life Itself. Maar de broncode ervan werd gestolen door Antwan (Taika Waititi) die ermee aan de slag ging bij Soonami Games om er Free City mee te creëren. Hoewel Free City 2 nog helemaal niet op punt staat, wil Antwan die sequel zo snel mogelijk uitbrengen om er geld mee te verdienen. Zowel het ontwerpteam als het ontwikkelaarsteam is echter nog lang niet klaar. Keys meldt dat er dagelijks bugs gemeld worden over de huidige versie die hij probeert op te lossen. Hij vindt het dan ook te vroeg om alles over te zetten naar de nieuwe omgeving die nog niet klaar is. Bedoeling is namelijk dat de spelers hun karakters ook in Free City 2 zouden tegenkomen. Maar Antwan blijkt uiteindelijk dat toch niet te gaan doen zodat de karakters niet zullen kunnen evolueren. Hij heeft daar zijn redenen voor …

Millie heeft namelijk een rechtszaak aangespannen tegen hem omdat ze aanvoelt dat hij haar codes gestolen heeft. Ze doet als Molotov Girl mee aan het spel. In Free City ontdekt ze dat Blue Shirt Guy (Ryan Reynolds) anders is dan alle andere spelers. Hij wil goed doen voor iedereen in plaats van voor de zoveelste keer als bankbediende overvallen te worden. Door de zonnebril van een speler af te nemen die hem bedreigt met een wapen wordt hij als NPC een speler. Hij komt Molotov Girl in Free City tegen en ze worden verliefd. Logisch want Blue Shirt Guy heeft de code meegekregen van McKey die als een liefdesbrief leest aan Millie. Een medium koffie met twee suikertjes en melk wil hij, hij houdt van kauwgomsmaakijs enz. Allemaal zaken waar Millie ook van houdt.

Aan het water kussen de twee karakters in het spel. Ondertussen is Blue Shirt Guy een echte hit geworden omdat hij probeert te voorkomen wat andere spelers proberen aan te richten met zijn collega NPC’s. Vloggers prijzen dan ook zijn daden en zo gaat dit karakter in geen tijd viraal.

Molotov Girl en Free Guy gaan samen het avontuur aan om de broncode van Life Itself terug te vinden in Free City. De tijd dringt want over 48 uur zal Free City 2 gelanceerd worden en zullen de twee dus niet meer bestaan in het open wereld videospel. Antwan ziet met lede ogen aan hoe de interesse in Free City 2 daalt door de populariteit van Blue Shirt Guy in de huidige versie. Hem wissen kan hij niet, dus gaat ie voor drastische maatregelen, een reboot van het spel. McKey merkt echter dat niet alles weg is uit de code van Blue Shirt Guy. Hoe kan Molotov Girl hem terug herinneren aan hun missie?

Molotov Girl houdt van ‘Fantasy’ van Mariah Carey. De kans dat je neuriënd met deze oorwurm in je oren de zaal verlaat is dan ook zeer hoog. Andere songs die te horen zijn, zijn onder andere ‘Cheek To Cheek’ van Fred Astaire, ‘Can‘t Take My Eyes Off You’ van Frankie Vallie en ‘Wrecking Ball’ van Miley Cyrus. En de dialogen? Die zijn om van te smullen. ‘He kissed me!’ zegt Millie onder andere tegen Keys waarop ie antwoordt met ‘There‘s not a button for that!’ en een ‘Oh, he found the button!’ als repliek terugkrijgt. Yep, er is dus voor elk wat wils in deze film: de romantici worden op hun wenken bediend, de liefhebbers van avonturenfilms (wat een heerlijke scène levert het in 4DX op wanneer Free Guy vlucht terwijl de gebouwen rondom hem in Free City instorten!), liefhebbers van (romantische) komedies en op het einde krijgen de Marvel- en Star Warsfans ook nog eens hun portie superheldenactie voorgeschoteld.

Free Guy bevat de ingrediënten van films als The Truman Show, Ready Player One, Grand Theft Auto, The Matrix en – waarom niet? – Free Willy. Het is een van de slimste blockbusters sinds lang en stelt ook vragen hoe wij als mensen ons (in de toekomst) verhouden met AI.

< Bert Hertogs >