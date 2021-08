Recensie K3 Dromen Show ☆

zaterdag 21 augustus 2021Lotto Arena MerksemBert Hertogs

De bodem is ondertussen bereikt bij Studio 100. Nadat het productiehuis uit Schelle deze week negatieve persaandacht kreeg door verschillende getuigenissen van studenten die ooit hebben gewerkt voor Plopsaland in de Panne, waar ze de werkomstandigheden en verloning aankaarten (waardoor het wel erg cynisch wordt, als dat klopt, dat het productiehuis Daens opvoert terwijl het volgens deze getuigenissen praktijken zou hanteren die aardig in de buurt komen van wat er zich destijds in Aalst afspeelde), eenzelfde geluid horen we trouwens al jaren van (musical)acteurs, meestal freelancers uiteraard, die vaststellen dat Studio 100 ook bij hen contractueel steeds vaker het onderste uit de kan halen (al hebben ze dat ook aan zichzelf te danken. Wanneer er een acteur onder de prijs gaat, gaan de gages logischerwijze in vrije val, versneld door het overaanbod aan werkzoekende - niet zelden - B acteurs), merk je dat als bezoeker nu ook aan de shows die het produceert.

Cheap, cheaper, cheapest luidt kennelijk het credo bij Bourlon en Verhulst tegenwoordig. Wie een aantal jaren geleden de K3 Afscheidsshow zag waar Hanne, Klaasje en Marthe het overnamen van Josje, Karen en Kristel kan niet anders dan vaststellen dat wat er zes jaar later overblijft nog een zielig, misselijkmakend overblijfsel is, het gevolg van het jarenlang uitmelken van hun eigen formules. Al even misselijkmakend is het om vast te stellen dat Studio 100 16 medewerkers ontsloeg vorig jaar terwijl Gert Verhulst ondertussen de grote Jan zit uit te hangen in Saint-Tropez met een cameraploeg in zijn zog en Hans Bourlon de elitaire snob met zijn privé kunstverzameling speelt. Dat die twee dan nog eens tickets verkopen, ook voor zitplaatsen waar je 70 procent (!) van het decor niet kan zien, getuigt nog maar eens van een dedain ten opzichte van hun publiek (ervoor zorgen dat de zichtlijnen gegarandeerd worden is en blijft dé basis voor theaterproducties). Néén, ze zijn dus heus niet bezig met u. Wat deze heren blijkbaar alleen interesseert is uw geld. Klaasje, de choreografe en de songschrijver van K3 hebben dus gewoon gelijk dat ze de deur achter zich dicht doen. Met wat geluk volgen er nog velen hierna tot ze misschien door gaan hebben aan de top van het productiehuis dat er iets al een tijdje behoorlijk aan het rotten is.

Wat onze ervaring met de K3 Dromenshow he-le-maal een nachtmerrie maakt, is dat een zaalmedewerkster ons op het hart drukte dat we een andere plaats toegewezen zouden krijgen. En inderdaad onze buren (die nog een slechter zicht dan wij hadden) kregen een andere plaats. Alleen, toen het bijna aan onze beurt zou zijn, was het zaallicht al gedoofd en de show begonnen. We kregen dus helemaal geen andere plaats aangeboden. Uiteraard is dat zuur. Je zou dan kunnen zeggen dat het lastig is om in de huidige tijden ons een andere plaats te geven. Niets is minder waar, men plant die dingen via grafische simulaties op voorhand in. Dus men kon perfect weten welke seats er best niet verkocht konden worden. Dus hier gaan zowel Tele Ticket Service als Studio 100 alweer pijnlijk ten onder in puur amateurisme en wordt zo nog maar eens aangetoond wat voor kutorganisaties ze zijn die maar niet (willen) leren uit hun fouten. Er was overigens nog plaats zat tijdens onze show. Dus dat was het probleem niet.

12.600 toeschouwers gaan er immers verspreid over 6 shows met telkens een maximumcapaciteit van 2.500 naar de Lotto Arena voor de K3 Dromen Show. Het podium wordt daarvoor wat naar voor geschoven zodat de zaal verkleind wordt. Waarom er zwarte doeken als zijwanden (die dus danig het zicht belemmeren) gebruikt worden is ons een compleet raadsel. Slechts één show van de zes is uitverkocht, die van zondagochtend. De bezettingsgraad over de zes concerten samen is 84%. In normale tijden vult K3 nu dus nog maar twee Lotto Arena’s. Dat kan je onmogelijk een goed resultaat noemen, ook als je ziet hoeveel promo er gevoerd is.

Het succes van K3 als je de cd-verkoop en ticketverkoop bekijkt is kortom al jaren tanende. Zo veel mag duidelijk zijn. We durven zelfs stellen dat de band in een comateuze toestand beland is en de vraag zich stelt wie en wanneer de laatste het licht uitdoet. Nu Klaasje afscheid neemt is het maar de vraag of Studio 100, na het vertrek van de choreografe én de liedjesschrijver, de zaak dit najaar voor de derde keer gereanimeerd gaan krijgen. Lukt dat niet, dan is het over and out.

Wat ontzettend hard opvalt in deze K3 Dromen Show waar brieven van kinderen voorgelezen worden over hoe zij het volgende K’tje zien of wat ze nog willen zeggen aan Klaasje, is dat bijna alle kleuters willen dat de vervangster van Klaasje een blond meisje wordt (dat als het even kan ook qua karakter best past bij de twee andere). Studio 100 zit dus met een probleem. Aan de ene kant wil het doelpubliek blijkbaar meer van hetzelfde, maar gaat het daarin mee dan schoffeert het de lgbtqi+-gemeenschap, de mannen en de non-binairen. En toont het zich als oerconservatief, niet mee met de tijd waardoor het een deel van het volwassen publiek kan verliezen. Want daar zitten ook de wokers. Kortom: welk scenario het ook wordt, Studio 100 kan alleen maar verliezen volgens ons.

De K3 Dromen Show wordt volgeluld door Fauve Geerling die als presentatrice als bindmiddel de briefjes van de fans moet bovenhalen, de dromen dan toch, want de boodschappen voor Klaasje daar mag ze niet aan komen. Uiteraard is de verleiding groot om dat toch te doen, maar de kids weten haar op andere gedachten te brengen. Na een half uur is dat briefjes lezen al bijna helemaal uitgewerkt zodat vooral opvalt hoe slap de show is qua spanningsboog. Kleuters een micro voorschotelen is overigens nooit een goed idee. Als je er al iets uit krijgt, is dat hoogstens een ‘ja’, ‘nee’ of ‘ik weet niet’.

We zitten dus bijna constant te wachten op K3 tijdens een zoveelste kledingwissel. Het tempo van het optreden is dus gewoon rampzalig. Die brieven – voordeel van een slechte plaats in de zaal is dat je door de productie heen kan kijken – worden trouwens helemaal niet getrokken. Ze liggen mooi klaar voor Fauve die zelfs al een brief kan voorlezen voor het papier helemaal opengevouwen is. Het ziet er dus naar uit dat een collega journalist die eerder zijn bedenkingen al uitte tegen ons in welke mate dit echt of fake is, wel eens gelijk zou kunnen hebben en dat duizenden kinderen en hun ouders mogelijks bedrogen worden. Opvallend overigens dat er behoorlijk wat Emilies in onze zaal zaten … Fauve gaat na een tijd dan ook maar over in een overbodige Q&A met de leden van K3 en wanneer ze merkt dat de sfeer in de zaal helemaal de dieperik in gewerkt is, laat ze de mama’s, de papa’s en kids om ter luidst roepen. Dan ben je echt wel hopeloos geworden…

Een vreemde sfeer hangt er overigens tussen de drie leden van K3. Zo horen we dat Klaasje en Marthe vroeger cowboy speelden en Hanne indiaan. Dat levert een gemeen ‘Dan ben je al veel van je pluimen verloren’ op. Niet veel later bij ‘Superhero’ klinkt het dan weer dat er een nog wel heel wat spinazie mag eten. Er hangt dus een bizarre wat venijnige sfeer tijdens de afscheidsshow van Klaasje die haaks staat op het fake ‘we gaan je missen en wensen je alle geluk toe’ vriendinnensfeertje. Tijdens de opnames van hun jongste film vormden de drie zelfs geen bubbel. Dat zegt meteen alles…

De drie horen we ook elk apart zingen. Klaasje neemt bijvoorbeeld even K3-Airlines voor haar rekening. Dat is zo vals als een kat dat je je afvraagt hoe zij er zes jaar geleden in geslaagd is om een talentenwedstrijd te winnen op vtm. De beste tip die we haar dan ook kunnen geven, halen we uit de show zelf: ‘Blijven oefenen!’ ‘Mijn held’ dat over dementie gaat, staat ook totaal verloren in deze show. Weliswaar is het knap wat de dansers doen met de lichtjes, en Hanne mag op het einde er eentje uitdoen wat een referentie is naar de dood, maar dit is duidelijk veel te hoog gegrepen voor de kleuters. Haar volgende bindtekst gaat er ook gewoon los over: ‘Maar nu heb ik zin in een feestje’ waarop K3 ‘Waar is da feestje’ inzet. Dat sommige shows van Studio 100 met haken en ogen aan elkaar hangen, wisten we al. Maar dit tart gewoon alle verbeelding.

Finaal is de boodschap van de K3 Dromen Show om in je dromen te blijven geloven want ooit komen ze misschien uit. Naïef als we zijn durven we dan dromen dat er ooit een dag komt dat commerciële organisatoren hun klanten als koning gaan behandelen in plaats van plat geldgewin op de eerste plaats te zetten. Toen Klaasje vertrok kreeg ze niets meer dan een beleefdheidsapplaus van het publiek. Dat zegt ook meteen hoe weinig haar vertrek doet met ons. Studio 100 kan daar zijn conclusies uit trekken als het zelfs daar de truken van de foor moet bovenhalen om het applaus wat aan te dikken. Of dat Klaasje straks een trauma bezorgt? Wellicht niet. Maar dat meisje dat haar tekening wou afgeven aan het podium maar door een boze veiligheidsagent teruggestuurd werd, die is wellicht getekend voor het leven.

< Bert Hertogs >