Recensie Storm Lara ★★★1/2

maandag 23 augustus 2021StreamzBert Hertogs

Met Storm Lara drijft regisseur Kadir Ferati Balci vakkundig de spanning op naar het scenario van Daan Gielis. In deze vierdelige dramareeks op Streamz neemt Balci alle tijd, de eerste aflevering is aan de trage kant, om de eerste turbulenties te tonen waarin de twee hoofdpersonages Rafik (Wouter Hendrickx) en Lara (Ella Leyers) in terecht zijn gekomen. Hij is radiotechnicus, zij radiopresentatrice van ‘Lara in de nacht’, dat tussen twee en vier uur ’s nachts uitgezonden wordt voor wie ’s nachts werkt of vroeg moet opstaan voor de ochtendshift. Op social media krijgt ze het stevig te verduren, Lara, en Eric Van Malder zal vannacht meeluisteren. Hij denkt eraan om het duo op straat te smijten, verwijt Lara een gebrek aan empathie met de luisteraar wat de slechte luistercijfers kan verklaren. Als een kil ijskonijn komt ze dan ook over als ze in gesprek met hen gaat. Ella schittert in het geïnteresseerd zijn faken, dat zo eigen is aan heel wat figuren die voor de radio werken en televisie. Maar haar personage mag wel een knappe emotionele boog maken, tot inzicht komen dat ze steeds haar carrière en zichzelf voorop heeft geplaatst en dat ten koste kwam van haar gezin. Verder stelt Storm Lara ook dat wat BV’s tonen op social media fake is, en ze te veel (niet zelden negatieve zaken) wegfilteren waardoor de valse perceptie ontstaat dat ze alles op een rijtje hebben en constant gelukkig rondlopen op deze aardkloot.

Rafik en Lara hebben seks met elkaar na elke show in de auto. Daarvan duiken foto’s op wat hen in nauwe schoentjes brengt. Hoewel Lara stelt dat ze werk en privé gescheiden wil houden gooit ze dus alles op een hoop. Rafik heeft zijn vrouw Veerle verteld dat er een ander is, zonder te zeggen wie. Hij moet na de uitzending alvast niet naar huis komen. Lara heeft dan weer relatie met Marcus met wie ze een zoontje heeft: Robin.

Rafik en Lara zullen allebei een stormachtige nacht beleven, letterlijk en figuurlijk tijdens Storm Lara. Want ondertussen is storm Lily gearriveerd aan de kuststreek en vertelt Lara erover elk half uur tijdens de nieuwsupdates. Zowel haar relatie met Marcus, die met Rafik als haar professioneel leven wordt danig op de proef gesteld wanneer ze een luisteraar in de uitzending krijgt. Suzy (Anemone Valcke die op zeer overtuigende manier haar personage van voldoende mysterie en mentale issues voorziet) blijkt spijt te hebben dat ze zes jaar geleden abortus gepleegd heeft en ziet het leven niet meer zitten. Ze werd toen opzijgezet, bij het oud vuil gedumpt door haar toenmalige vriend. Dat verhaal maakt heel wat los bij de luisteraars en Lara stelt dan ook in haar social mediastream vast dat ze opnieuw meetelt. Ook Eric heeft dat door die constant sms’t met Rafik.

Maar dan komt alles beetje bij beetje samen in Storm Lara. De stress van het duo verhoogt, ook omdat Suzy duidelijk haar ademhaling niet onder controle heeft en het elastiekje rond haar pols dat haar rust zou moeten bieden, haalt deze keer weinig uit. ‘Moeten we de politie verwittigen?’ vraagt Rafik zich dan ook af terwijl Lara tot dan nog denkt dat de vrouw enkel op aandacht uit is. ‘Moeten we haar wel redden?’ vraagt ze aan haar luisteraars. Ze blijkt weet te hebben van de ontrouw van Rafik en Lara, waardoor die twee anders reageren op de stress. De geluidstechnicus rookt én drinkt alcohol, Lara rookt en moet kotsen van zo veel druk. Uiteindelijk wordt er iemand bijgehaald van zelfmoordpreventie en voelen ze niet alleen de druk om correct te reageren zoals een professional het hen vraagt, maar belt tevens nog eens een journalist in deze storm met de vraag wat er aan de hand is met Lara en vindt Eric het er over dat er al vier platen na elkaar gedraaid worden.

Wat zij dan nog niet weten is dat Suzy in het echt Liv blijkt te heten, en de ex is van Marcus, de liefde van haar leven die haar liet zitten voor Lara terwijl ze zwanger was. Liv heeft Robin die nacht ontvoerd en is van plan om op da autostrade haar ogen te sluiten en het stuur los te laten. Daydream van Wallace Collection, Lara vindt het een kutnummer dat ze als verzoekje steeds afwijst, is hier belangrijk. Wanneer Liv al een tijd niets meer van haar heeft laten horen, hopen ze daarmee haar opnieuw aan de lijn te krijgen.

Storm Lara kent een trage spanningsopbouw maar het werkt wel. Toegegeven, soms hebben we (door het gebrek aan afwisseling van de getoonde omgeving) ons met andere zaken beziggehouden (mails beantwoorden bv.) dan dat we keken. Storm Lara is dan ook in eerste instantie een uitermate goed en spannend luisterspel geworden, maar het levert in mindere mate boeiend beeldmateriaal op.

