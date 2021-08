Recensie Het Geheim van Te Veel Torens ★★★

zaterdag 28 augustus 2021Waagnatie AntwerpenSascha Siereveld

“Sultissime sed non periculose” Het is niet alleen de wapenspreuk van de prettig gestoorde familie Trop de Tours, maar het vat ook de nieuwste productie ‘Het Geheim van Te Veel Torens’ van Deep Bridge in enkele woorden samen: “Stapelgek, maar niet gevaarlijk”. Mark Tijsmans herwerkte zijn jeugdboek tot een musicalscript en oude rot in het vak Ad Van Dijk voorzag het verhaal van de twee weeskinderen die van adel blijken te zijn van muziek. Het resultaat is een spannende schattenjacht in de vorm van een familiemusical voor en door jongeren met een beetje hulp van volwassenen. Louis Maes en Rosa Kolacny mogen in de huid kruipen van de tweeling Wilhelmus en Petronella Trop de Tours en Steve de Schepper is de verteller/butler die het verhaal en de personages in de juiste richting weet te sturen op zoek naar de verborgen schat.

Voor de gelegenheid werd de ongezellige betonconstructie van de Waagnatie omgetoverd tot een gezellige circusarena waar het publiek aan tafeltjes in de vorm van torens plaats kan nemen. Om de kwaliteit van de klank te kunnen garanderen, krijgt iedereen een hoofdtelefoon en wordt de mix van het live-orkest en de acteurs rechtstreeks naar de oren gestuurd. Het maakt dat je als publiek niet afgeleid wordt door omgevingsgeluiden, maar ook dat je qua klank volledig in de voorstelling zit. Een ander voordeel is, dat alles zeer goed verstaanbaar is.

En dat is ook wel nodig. Het tempo van de voorstelling ligt namelijk erg hoog. Mark Tijsmans heeft veel te vertellen over de familiegeschiedenis van de Trop de Tours en zowel in de gespeelde als in de gezongen stukken gaat het verhaal verder. Het grote pluspunt hiervan is dat zelfs kinderen zich geen moment vervelen wanneer ze naar deze musical zitten te kijken en vooral ook zitten te luisteren. ‘Het Geheim van Te Veel Torens’ weet klein en groot te boeien en moet het naast de spanning van de schattenjacht vooral ook hebben van de humor. Het niveau is niet altijd even hoogstaand, maar je mag dan ook niet vergeten dat dit in de eerste plaats voor kinderen geschreven is. Mark Tijsmans heeft wel zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat er links en rechts ook wel eens een kwinkslag in verwerkt zit die vooral de volwassenen op de lachspieren weet te werken.

Steve de Schepper is in zijn rol als Fidelius de butler de dragende kracht van de voorstelling. Er hangt een zwijm van mysterie rond zijn personage en dat speelt hij voortreffelijk. Steve heeft een heerlijke vertelstem die je vanaf de start je meesleurt in de raadselachtige wereld van Wilhelmus en Petronella Trop de Tours, Willem en Nelle voor de vrienden. Je wordt werkelijk meegezogen in een realiteit waar geesten tot leven komen en torens zomaar instorten. In het nummer ‘Pak je koffers’ blijkt ook nog eens dat Steve heel goed en vooral heel beheerst kan zingen. Hij zet werkelijk een heel fijne prestatie neer en is wat de volwassenen betreft echt wel de ster van de voorstelling die met kop en schouders boven zijn collega’s uittorent.

Maar de grote sterren van deze musical zijn de jongeren. 28 jongeren van The Musical Academy mogen hier voor het grote publiek hun talenten tonen. Zelfs wanneer het liedje vraagt dat er in een hoog tempo een hoop tekst meerstemmig op het publiek losgelaten wordt terwijl het jonge geweld ondertussen ook nog eens staat te dansen, blijft het mooi én verstaanbaar. De stemmen van Louis Maes en Rosa Kolacny klinken heel mooi samen en weten absoluut te bekoren, maar het is toch het meest romantische liedje uit de voorstelling waarvoor we helemaal smelten.

Op een bepaald moment gaan we in de ontstaansgeschiedenis van de familie Trop de Tours helemaal naar de oorsprong en zien we de jonge Sus, vertolkt door Obe Lambert, verliefd worden op Arrabella. Die liefde mondt uit in een duet en Malak Atif zet daar met haar mooie, fijne stem een heel breekbare prinses neer. Tussen de jongerenbende van ‘Het Geheim van Te Veel Torens’ zit duidelijk wel wat talent, maar die Malak Atif gaan we extra in het oog moeten houden.

< Sascha Siereveld >

CREATIVES

Regie & Script: Mark Tijsmans

Muziek: Ad Van Dijk

Choreografie: Sanne Selbeck

Vocal Coach: Ilse La Monaca

Repetent: Anne Van Steenwinkel

Regie Assistent: Nolle De Kock

Decoronterp: Joris van Veldhoven

Producent: Deep Bridge