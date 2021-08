Recensie Billie Eilish ★★★★1/2

Met de concertstream ‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’ zet Billie Eilish dit najaar de standaard alvast zeer hoog. Eilish kiest samen met regisseurs Robert Rodriguez en Oscar-winnaar Patrick Osborne voor een combinatie van een concertregistratie en een live actionfilm (tijdens de overgangen) waarin ze als geanimeerd figuurtje te zien is in haar Los Angeles. Daar is ze opgegroeid, heeft ze haar kindertijd doorgemaakt, is ze als mens gegroeid en met het ouder worden weet ze de stad steeds meer te appreciëren. Ze maakte deel uit van het LA Children’s Choir, dat uiteraard niet mocht ontbreken tijdens deze live registratie. Refereren naar die tijd en haar lievelingsnummer doet ze dan ook samen met de kinderen in ‘Goldwing’ waar we verder ook de trombone en de strijkers hun accenten in horen leggen. Het nummer krijgen we te horen wanneer we de geanimeerde Billie in slaap hebben zien vallen op haar wagen en zien ontwaken als engel boven de wolken. David Campbell tekende voor de schitterende arrangementen voor orkest die Billie Eilish laat horen samen met het LA Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel vanuit de ‘meest iconische venue van LA’ aldus de zangeres: de Hollywood Bowl. Het levert haar en de kijker een magisch, mooi en geweldig concert op.

Openen zien we de getekende versie van Billie Eilish die in een luxueuze wagen een tunnel in rijdt. Dat zorgt voor de perfecte overgang naar het podium van de Hollywood Bowl waar de belichting en het design dat Tony Caporale voor zijn rekening nam, de bolle zijwanden een voor een belicht en het geheel dynamisch doet ogen. Met ‘Getting older’ dat redelijk minimalistisch begeleid wordt door een orgeltje komt Billies tekst helemaal tot haar recht waarin ze hoopt trauma’s uit het verleden en dingen die ze niet had willen doen, achter zich te kunnen laten. ‘Dingen die ik ooit leuk vond, houden me nu gewoon aan de slag. Dingen waar ik naar verlang zullen me op een dag doen vervelen. Het is zo vreemd dat we er zoveel om geven tot het er niet meer om doet.’ zingt ze in het nummer waarbij ze bijna tussen haakjes meegeeft misbruikt te zijn geweest.

Concertstreams zijn altijd al een beetje vreemd geweest in coronatijden, zeker als je een artiest of een band voor een lege zaal of in een arena ziet optreden. Bij Billie Eilish zorgt dat, ook tijdens het ironische ‘Happier than ever’, een break up song waarin ze stelt gelukkiger te zijn als ze alleen gelaten wordt, en weg van een ander te zijn, net voor een plus omdat het die eenzaamheid, nostalgische gevoelens en melancholie versterkt. Naar het einde toe van de show komt de geanimeerde versie van Billie als enige toeschouwer kijken naar de echte Billie Eilish. Straffe vondst. De combinatie animatie en live concert geeft je als kijker trouwens ook een Gorillaz-gevoel.

Na ‘I didn’t change my number’ zien en horen we voor het eerst het orkest tijdens ‘Billie bossa nova’. Héérlijk is het om de akoestische gitaar van de Braziliaanse gitarist Romero Lubambo, de klarinet, dwarsfluit, contrabas en ja zelfs de vibrafoon het nummer te horen voorzien van een prachtig klankbedje. Bijzonder traag mag dan wel haar ‘My future’ beginnen, na een tijdje valt de ritmesectie wel in terwijl we blauwe lasers de hemel zien verlichten. In de break upsong stelt Billie Eilish dat ze verliefd is op haar toekomst, dat ze niet anders kon dan te vertrekken en niet naar huis te komen. Ze zingt er ook in dat ze zichzelf beter wil leren kennen en dat er verwacht wordt dat omdat ze nu alleen is, zich ook ongelukkig zou voelen. Maar met dat clichébeeld maakt ze komaf, je kan je eenzaamheid ook omarmen of bewust kiezen om aan self-partnering te doen.

Contrasteren doet ze vervolgens met Oxytocin dat een clubsfeer uitademt maar ook een hypnotiserende tranceachtige beat kent, hier visueel ondersteund door rode belichting en een duistere tekst kent: ‘Ik wil slechte dingen met je doen. Ik wil je laten schreeuwen. Ik wil je niet goed behandelen.’ Lost cause krijgt een heerlijke begeleiding mee op bas, terwijl het dromerige van Eilish weer naar boven komt in Halley’s comet. Ze kijkt dan naar de blauwe hemel waar we een getekende komeet zien. Trombone en onder andere de dwarsfluit komen in het orkestrale arrangement prima tot hun recht. Maar vooral: het nummer eindigt met orkestgeluiden die je uit een orkestbak hoort net voor een voorstelling begint.

Ijzersterk is de parlando waarmee ze Not my responsibility inzet. Daarin kaart ze onder andere bodyshaming aan terwijl ze erg zwoel, ja verleidelijk klinkt. Een opmerkelijk protestlied is dit dus. ‘Als ik draag waarin ik me comfortabel voel, ben ik geen vrouw. Als ik geen laagjes aandoe, ben ik een slet. Hoewel je nooit mijn lichaam hebt gezien, beoordeel je het toch. En veroordeel je mij ervoor. Waarom? We veronderstellen zaken over mensen op basis van hun maten.’ zingt waarna ze de luisteraar een cruciale vraag voorschotelt: ‘Is mijn waarde alleen gebaseerd op jouw perceptie? Of is jouw mening over mij niet mijn verantwoordelijkheid?’ Sterk.

Dat Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles van Billie Eilish zeer verzorgd in beeld gebracht werd, bewijst onder andere Everybody dies waarin we het podium via de waterpartij perfect gespiegeld zien. Harp en strijkers begeleiden de weemoedige song waarin we Billie op het kerkhof zien. Eenzaamheid, ook dit nummer ademt het uit. ‘Your power’, haar open brief gericht aan al wie profiteert, vooral mannen, wordt voornamelijk begeleid op akoestische gitaar terwijl ze in ‘NDA’ beroep doet op autotune die haar stem vervormt.

Als er al een minpuntje aan te stippen valt aan deze prachtige concertregistratie dan is het wel dat die product placement voor een luxewagen er iets te dik op ligt tussen de songs in.

