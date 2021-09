Recensie The Best of De Kreuners ★★★

dinsdag 31 augustus 2021VTMBert Hertogs

The Best of De Kreuners op vtm is eigenlijk een format dat verdacht veel wegheeft van Liefde voor muziek. Met dat verschil dat de gewone man op de straat gevraagd wordt naar zijn favoriete nummers van een bepaald artiest of band. Op die manier komt de tv show tot een top 5 van songs waar 5 andere artiesten voor gezocht worden om die live te brengen in de Ancienne Belgique voor de artiest of band in kwestie waarrond de uitzending draait. Het gevoel een auditie te doen, krijgen diegenen die aan het coveren slaan daarbij. Ann Lemmens is de host van dienst, rakelt met de band herinneringen op met beelden uit de oude doos, anekdotes enz. Dat De Kreuners in het voorprogramma van U2 gespeeld heeft, het de eerste rockband is die in het Nederlands zong, ze in het begin hun muziekcarrière combineerden met full time jobs en op café hingen en kortom hun droom beleefden, wordt bijvoorbeeld aangehaald. Maar het is uiteindelijk vooral de muziek die centraal staat in dit programma.

Zo’n best of-lijstje van de fans levert zelden verrassingen op. Ook niet bij De Kreuners. Hoewel. Ben Crabbé had kennelijk toch gedacht dat ‘Zo jong’ er ook tussen zou zitten. Niet dus. Met zijn cover van ‘Maak me wakker’, legt André Hazes de lat enorm hoog aan het begin van de show. De Nederlander heeft de song helemaal naar zich toegetrokken, de sound klinkt lekker strak hoewel die stevig aangedikt werd door een volledig orkest aan strijkers zo lijkt het wel want neen, die violen komen heus niet uit één exemplaar dat we op het podium van de AB zien.

(lees steeds verder onder de video’s)



André Hazes - Maak Me Wakker

Guy Swinnen gaat op dat elan verder met een fantastisch goed arrangement van Layla dat ie trouw vertaalde naar het Engels, iets waar bassist Axl Peleman doorgaans geen grote fan van is. Zijn zoon Thor voelt overigens niks voor de Kreuners. Lynn, de dochter van gitarist Erik Wauters was in de hoogdagen dan weer wél fan van de band en ging mee naar concerten met haar vader, mocht dan lang opblijven, en trok o.a. mee naar Tien om te Zien: ‘Spelen met Silvy Melody zorgde voor heel veel credits op de speelplaats.’ Ze stelt dat haar pa op het podium precies dezelfde man is als eraf. Herkend op straat werd Lynn niet met haar vader omdat het een van de stillere en de meer bescheiden van de Kreuners is. ‘Hij valt niet op op een podium, daarnaast is dat ook niet de man van veel woorden. Die maakt gewoon graag muziek.’ klinkt het.

Guy Swinnen – Layla

Twee vrouwen die bezongen worden haalden de top 5 in The Best of De Kreuners. Naast ‘Layla’, een nummer dat Walter Grootaers voor zijn dochter schreef toen hij scheidde van zijn vrouw met de boodschap dat hij zijn dochter graag ziet ook al zou ie ze vanaf dan minder zien, haalde ook ‘Verliefd op Chris Lomme’ het lijstje. De twee vrouwen werden er bij gehaald. In het begin vond Layla het helemaal niet leuk dat haar vader een nummer geschreven had voor haar (zonder haar daar toestemming om te vragen, ook Chris Lomme kreeg die vraag niet omdat ze dan toch zou weigeren, vermoedde de frontman n.v.d.r.). Maar met het ouder worden is ze het wel beginnen appreciëren en vindt ze het een mooie erfenis. Ze weet ook dat het nummer sinds het ontstaan ervan op elke setlist heeft gestaan van de band. ‘Dat is nog nooit geschrapt geweest. Hij zingt dat elke keer.’ Ook Chris Lomme is gevleid dat er een nummer over haar bestaat en ze ziet er ook het voordeel van in dat de jeugd haar ook kent. ‘Anders zouden ze me minder kennen dan nu’ besluit ze.

Equal Idiots - Verliefd Op Chris Lomme

Dat kinderen ook vertrouwd zijn met het repertoire van De Kreuners komt door #LikeMe. Niet toevallig dan ook dat de twee nummers die deze Ketnetserie coverde van de groep ook in The Best of De Kreuners staan: ‘Zij heeft stijl’ is de eerste, gezongen door Mauro Pawlowski. Die weet weliswaar een ontzettende cool uit te stralen en laat de song met Hans Francken op orgel samenkomen met zijn elektrische gitaar, maar weet toch onze aandacht niet tot het einde te behouden. De tekst van het lied komt in deze versie immers wel erg repetitief over. Ook ‘Ik wil je’ kent het jonge grut uit de kinderserie. Bart Peeters ‘Nu kan ik eindelijk goedmaken dat ik op mijn veertiende door de Walter werd gebeld of ik wou komen drummen in zijn eerste groepke en ik mocht niet van thuis. Ik had kunnen Ben Crabbé zijn.’ mag er een folkversie van maken met Francken aan de accordeon. Maar ook dit arrangement verrast ons nauwelijks. Knap is wel wat Equal Idiots doet met ‘Verliefd op Chris Lomme’. Zij trekken volledig de kaart van de garagerock, de stijl waar de Kreuners in het begin van hun carrière ook voor koos.

Roadies Jul (drums) en Marc Cambré (gitaren, hij is tevens roadie voor Bart Peeters n.v.d.r.) halen ook herinneringen op in The Best Of de Kreuners. Alleen klopt de quote van Jul niet die verwijst naar het voorval toen Ben Crabbé van de catwalk gehaald werd door een veiligheidsagent in het Sportpaleis omdat die dacht dat het een fan was die mee aan het oversteken was naar het B-podium. Jul stelt verkeerdelijk dat dit gebeurde tijdens de afscheidsshow van de Kreuners, de Laatste Kreun (in 2012 in dat Sportpaleis n.v.d.r.). In werkelijkheid gebeurde dat tijdens De Kreuners XXL in 2005 (tevens te zien op de dvd registratie n.v.d.r.), een organisatie van PSE. Jul zit er dus maar liefst zeven jaar naast. Dat is toch een onzorgvuldigheid van de makers van dit programma die we niet door de vingers kunnen zien.

Ook aan de samenstelling van het programma dat sterk start, schort wat. De sterkste arrangementen zitten namelijk helemaal vooraan. Jammer dan ook dat er tijdens de montage zo veel gelul te horen is van de groepsleden van de Kreuners terwijl Hazes zingt. Het stoort dermate dat we hopen dat die overbodige feedback tijdens een song in de volgende afleveringen geschrapt wordt. Uiteraard vinden artiesten wat hun collega’s met hun nummers doen geweldig, zelfs als ze die zouden verkrachten zouden ze dat niet on the record durven zeggen. Het Belgische concertpubliek lijdt de jongste jaren al maar vaker aan de Dutch disease. Dit soort programma’s waar zelfs muzikanten zitten te tateren tijdens een optreden van hun collega’s kan dat alleen maar verder in de hand werken, vrezen we ook.

En de Ancienne Belgique? Diens toekomst is misschien wel om ook de volgende maanden een tv-studio te worden. Want als de modellen kloppen en er straks een vierde coronagolf komt in Brussel en onder de niet-gevaccineerden, komt plots hetzelfde scenario opduiken als datgene wat de provincie Antwerpen vorig jaar in augustus meemaakte: een mogelijke plaatselijke en tijdelijke verstrenging van de coronamaatregelen. Kurt Overbergh mag alvast beginnen vloeken.

< Bert Hertogs >