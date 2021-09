Recensie Tien om te Zien Live ★★★1/2

Wat een (product placement) feestje is Tien om te Zien live in Middelkerke geworden! Zeker in het begin van het programma lijkt het wel alsof we op de voorstelling van de najaarsprogrammatie van vtm zijn aanbeland (de flop Villa Zuid-Afrika op vtm2, The Best Of, The Voice, Liefde voor muziek live). De voorbije weken werd het programma vakkundig gehypet door de gespecialiseerde pers. Er werd zelfs gewag gemaakt om het populaire tv format van weleer terug wekelijks op antenne te brengen dan eenmalig voor deze bijna twee uur durende uitzending. Laat het alstublieft uit! Want als Tien om te Zien live iets bewijst dan is het wel dat op drie recente nummers na zowat de ganse line up met nieuwe songs compleet miscast is.

Openen doet het tv-programma stevig met ‘Als een leeuw in een kooi’ van Willy Sommers die duidelijk last heeft van stress (te zien aan zijn bevende hand, of het moet een beginnende tremor zijn) en ‘Diep’ van Get Ready! Dan al wordt er stevig meegezongen, met de hand gedraaid en bij de boysband zoals destijds knuffelbeestjes op het podium gegooid. Zo eentje waar Emma Heesters tijdens Rendez-vous bijna over struikelt en het kind in Bart Peeters helemaal opgeroepen wordt om er even voor van het podium te gaan. Dat podium in Middelkerke is overigens behoorlijk kleiner dan dat van Blankenberge destijds al heeft het wel twee catwalks.

Get Ready! – Diep

Want, jawel we zullen het maar meteen meegeven dat we als tiener naar Tien om te Zien trokken. Jo met de Banjo was steevast de publieksopwarmer van dienst en het was vooral zaak om op tijd te komen om een goeie plek te scoren aan het podium. Ik was fan van Steps en toen die in première hun nieuwe single ‘One for sorrow’ kwamen voorstellen in Blankenberge gevolgd door hun grote hit ‘Last thing on my mind’, moest ik uiteraard op het appel verschijnen. Dat ik fan was van Steps hoeft niet te verbazen. Stock Aitken & Waterman, die hun stempel drukten op de popsound van eind jaren ’80 begin jaren ’90 met o.a. Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley, Bananarama, Mel & Kim … kleurden op muzikaal vlak mijn kindertijd. Ook in mijn tienerjaren had het trio muzikale impact op me met o.a. Ultimate Kaos’ Casanova, Tina Cousins Killin’ time en Nicky Frenchs Total eclipse of the heart. Maar het meeste invloed hadden ze dus met Steps. Ik was grote fan van zangeres Claire.

Het grote verschil met normale Tien om te Zien afleveringen was dat deze Tien om te Zien Live geen enkele internationale artiest kende. Al bewees Bazart dat opnieuw verzoop in misplaatst snobisme en arrogantie gewoon totaal niet op het juiste podium te staan. En dat gold voor zowat alle andere recente nummers die we te horen kregen. Bijna altijd zorgden die ervoor dat de vaart én de ambiance uit het programma gehaald werd. Schrap dus Rendez-Vous, Droom! (wtf? Hoe oubollig en geforceerd hip doen, kan je klinken in 2021? Het nummer is al een even grote flop als het vtm 2 programma Villa Zuid-Afrika!), Winterdip (als zelfs Bart Peeters tussen Belle Perez en Christoff in voor een fameuze dip tijdens het programma zorgt omdat zijn song gewoon niet goed genoeg is, en hij alle moeite van de wereld moet doen om de grote rockster uit te hangen als folkman door op een barrier te gaan staan om uiteindelijk toch maar een fractie van de ambiance te bekomen van de artiest(e) die voor en na hem speelde, moeten ze in Boechout ondertussen toch stilaan hun conclusies gaan trekken …), Strangers, Freedom en Anders, en je hebt een geweldige show. Al leek de manier waarop Helmut Lotti heel getrouw inclusief zijn moves zoals vroeger ‘Waarom ik?’ bracht toch vooral als een goeie zelfrelativerende grap, ook naar het programma toe.

Clouseau - Daar Gaat Ze

In Blankenberge werd bijna steeds beroep gedaan op full playback tijdens de opnames. Tien om te Zien live mocht de show die in Middelkerke opgenomen was dan wel heten, in werkelijkheid speelde enkel Clouseau live. Koen bracht ‘Daar gaat ze’ door Kris begeleid aan de zwarte vleugel. Een uitgepuurde versie, terug naar de essentie, kregen we te horen. Daar zit misschien wel iets in, een concertreeks met enkel hun tweetjes, lekker intiem. Zoiets als Bryan Adams deed met zijn magistrale Bare Bones-tour enkele jaren terug. Clouseau was live kortom opnieuw fenomenaal sterk en bevestigen dat ze in topvorm zijn deze zomer zoals we dat eerder ook in Leuven hadden kunnen vaststellen. Andere artiesten kozen – helaas - voor live on tape of full playback in Middelkerke.

Tien om te Zien live gaf een overzicht van de boysbands die in het programma passeerden. De Strangers vonden we weliswaar totaal niet in het rijtje passen omdat die Antwerpse band al ver (in de jaren 50) voor het ontstaan van vtm in 1989 opgericht werd. Een ander overzicht bood inzicht op de outfits die de artiesten tijdens het programma droegen of zoomde dan weer in op het al dan niet te opvallend dingen naar een zomerhit (zoals Will Tura’s ‘Zoals die zomer van Tien om te Zien’: mijn god!). De keizer van het Vlaamse lied was trouwens de opvallende afwezige in het programma. Verder zagen we ook in een filmpje de ‘lalala’-meezingers (en varianten) opgelijst waarna de walsjes volgden. Luc Steeno maakte met ‘Hij speelde accordeon’ er twee in één. Het is een walsje en ‘oehoe’-meezinger in één. Sam Gooris bleek overigens in Middelkerke de Vlaamse Robbie Williams. Wat een energie blijft die man hebben op het podium die in no time afstraalt op het publiek dat massaal die heerlijke choreografie (handen de lucht in en naar beneden) uitvoert tijdens ‘Laat het gras maar groeien’, een song die voorzien werd van groene belichting en CO2-jets. En Soulsister? Die zagen dat Amedee helemaal mee was tijdens ‘Tell Me What Is Takes’. En dansen dat die deed!

Bart Kaëll - Zeil Je Voor Het Eerst

De bindteksten van Anne en Willy klonken opvallend jong en fris tijdens Tien om te Zien live. Openen deed Anne door te stellen dat we het voorbije anderhalf jaar ons soms als een leeuw in een kooi gevoeld hebben, wat het bruggetje vormde naar Willy’s hit die op zijn beurt een mooi bruggetje maakte van Helmut Lotti naar Mama’s Jasje door gebruik te maken van de songtitel ‘Als de dag van toen’. Maar het leukst was met stip de woordspeling ‘Amazing Grace’ en ‘meezinger’, al vinden we ‘Freedom’, de song van de recentste winnares van The Voice verre van amazing. Integendeel, het leverde het zoveelste inkakmoment door een recent nummer op in de show.

Camille Dhont - Vuurwerk

De ‘recente’ songs die het wél deden tijdens Tien om te Zien live waren niet toevallig ‘Maak me wakker’, een cover van de Kreuners door André Hazes. Het oorspronkelijke nummer kwam in 1990 uit, in de beginjaren van Tien om te Zien dus. Ook Vuurwerk, visueel voorzien van vuurwerk op het podium, van Camille Dhont was een bommetje en die goudkleurige bh’tjes een lust voor het oog. Dat het werkte tussen alle andere songs komt door die eighties sound waar je duidelijk ‘Maniac’ van Michael Sembello uit Flashdance in kan herkennen. En uiteraard zorgde dé zomerhit van 2021 ‘De Wereld Draait Voor Jou’, goed voor goud in Middelkerke, voor dé apotheose van de show met een groots vuurwerk achteraf. Het bleek de nummer 1 uit de top van nu terwijl Bart Kaëll die eer kreeg met de klassieker ‘Zeil je voor het eerst’ in de top van toen.

Niels Destadsbader & Regi - De Wereld Draait Voor Jou

Heeft Tien om te Zien een toekomst om wekelijks terug te keren? We mogen hopen dat Maarten Janssen, channel manager bij vtm en voormalig klasgenoot van ondergetekende, daar zijn tijd voor neemt en geen overhaaste beslissingen neemt. Het grootste probleem is dat de Vlaamse muzieksector op dit moment écht te veel middelmatige tot ronduit zwakke nummers uitbrengt. Dat die platen niet of nauwelijks verkopen komt dus volgens ons in eerste instantie door een gebrek aan kwaliteitsvolle songs met commercieel potentieel en pas in tweede instantie omdat de sector die nummers nauwelijks kan presenteren op tv omdat er nog nauwelijks muziekprogramma’s zijn (al neemt vtm wel al jaren het voortouw hierin). Zelfs een iconisch tv programma kan dergelijk materiaal dat beter niet het levenslicht had gezien niet redden. Overigens, om jongeren te bereiken mag je als muzieksector niet uitsluitend je eieren in een en dezelfde schaal leggen, die van de traditionele media, die steeds minder geconsumeerd worden door tieners. Mocht ik nu een tiener zijn, de kans zou zeer klein zijn dat ik naar een openlucht tv studio zou trekken. Tijden veranderen.

< Bert Hertogs >

De setlist:

Willy Sommers - Als Een Leeuw In Een Kooi

Get Ready! – Diep

Metejoor & Emma Heesters - Rendez-Vous

Sam Gooris - Laat Het Gras Maar Groeien

Kathleen Aerts - Droom!

Soulsister - Tell Me What Is Takes

André Hazes - Maak Me Wakker

Belle Perez – Enamorada

Bart Peeters - Winterdip

Christoff - Zeven Zonden

Laura Tesoro & Loïc Nottet - Strangers

Erik & Sanne - Veel Te Mooi

Grace - Freedom

Luc Steeno - Hij Speelde Accordeon

Suzan & Freek - Onderweg Naar Later

Bazart - Anders

Helmut Lotti - Waarom Ik?

Mama’s Jasje - Als De Dag Van Toen

Camille Dhont - Vuurwerk

2 Fabiola - Lift U Up

Clouseau - Daar Gaat Ze

Bart Kaëll - Zeil Je Voor Het Eerst

Niels Destadsbader & Regi - De Wereld Draait Voor Jou