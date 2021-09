Recensie After we fell ★★

woensdag 1 september 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

After we fell, de derde film in de After reeks is een langgerekt tussenspel. Ontgoocheld reageerden de meeste tienermeisjes dan ook op het einde van een After marathon. Wellicht waren ze niet helemaal op de hoogte dat er 5 boeken zijn verschenen, vier met de titel After en één met Before. Dus de grote After-finale moet nog komen.

Reden waarom zij ontgoocheld zijn, is omdat er bijna nauwelijks erotische spanning te beleven valt tussen Tessa (Josephine Langford) en Hardin (Hero Fiennes Tiffin) in deze After we fell dat eigenlijk twee dingen toont: dat er sleet komt te zitten op eender welke relatie na een tijd maar ook op een franchise. Maar vooral: de issues tussen het stel stapelen zich op en nagenoeg niks wordt er opgelost. Hardin blijft worstelen om zijn lief te vertrouwen en heeft nog steeds een joekel van een minderwaardigheidscomplex. Ook het risico dat ie vluchtgedrag vertoont om zijn mentale problemen weg te drinken bijvoorbeeld blijft bestaan. Hier wanneer Tessa’s vader die zelf ook alcoholicus is en aan lager wal geraakt blijkt nadat ie thuis buiten gekegeld werd, plots opduikt (wat de cliffhanger vormt van After we collided).

Ook in After we fell zit een joekel van een cliffhanger op het einde. Deze keer is het echter opnieuw Hardins beurt. De grote uitdaging voor de twee is dat Tessa van Vance Publishing haar droomjob heeft aangeboden gekregen. Ze kan daarvoor naar Seattle trekken, waar ze steeds van gedroomd heeft. Alleen staat Hardin niet te springen om zijn leven op te geven en haar te volgen. Eigenlijk wou ie terug naar het Verenigd Koninkrijk keren nadat ie afgestudeerd zou zijn. Tessa en Hardin komen zo in een crisis terecht waar veel koppels mee worstelen wanneer ze afgestudeerd geraken. Meestal moet een van de twee zijn of haar droom opgeven zodat de ander die wél kan beleven. Het koppel gaat uiteindelijk uit elkaar en toch weer niet want Tessa kan Hardin niet vergeten. Hij belt haar niet, zij belt hem. Zo ontstaat een langeafstandsrelatie met onder andere telefoonseks. Dat is nog de meest prikkelende scène van allemaal overigens. Al konden we dat sensueel dansen van Josephine Langford op de tonen van Zara Larssons ‘Love Me Land’ ook wel smaken.

In After we fell stelt Tessa dat zo’n relatie kan lukken, maar alles hangt dan wel af van de communicatie. Probleem is echter dat Hardin Tessa nog steeds niet helemaal vertrouwt. Wanneer hij een weekendje op bezoek komt, en zij open kaart wil spelen over haar gevoelens voor Trevor (in After we collided), kan Hardin het niet aan en vlucht. Hij is weg met Lillian (Angela Sari) die hij nog van vroeger kent. Tessa komt dan weer Robert (Carter Jenkins), de ober die haar bediende in het restaurant tegen die ze wel leuk vond. Hardins jaloezie – hij krijgt zelfs nachtmerries van die twee – wordt er alleen maar groter op. En Lillian? Dat blijkt een lesbienne.

Hoewel Tessa en Hardin stellen dat hun relatie alleen maar kan lukken als ze geen geheimen meer voor elkaar hebben en open kunnen zijn tegenover elkaar, worstelen ze daar allebei mee. Tessa krijgt tijdens een medisch onderzoek geen goed nieuws te horen dat ze niet deelt met haar lief. Hij dan weer niet dat hij haar vader (financieel) helpt. After we fell lijkt ook steeds meer mee te willen geven dat het rommeltje dat het privéleven van Tessa en Hardin geworden is, ook het gevolg is van hun beider ouders die niet bepaald rolmodellen voor hen zijn of waren. Met andere woorden: er is wel wat scheef gepoept/gegaan.

Finaal hebben we het wat moeilijk met dat traditionele rolpatroon dat After we fell ook ophangt. Tessa zien we in het begin zowel koken voor Hardin en haar vader als de afwas doen terwijl de twee mannen in de zetel hangen … Al gaat Hardin in het VK wel om boodschappen, weliswaar om iets te doen te hebben terwijl Tessa mee een bruidsjurk gaat uitzoeken met Hardins moeder. Het knap belicht After we fell sleept dus wat. Dat we twee keer op onze klok hebben gekeken (na een uur en nog eens na 75 minuten) toont aan dat de (erotische) spanning(sboog) niet strak genoeg is. Wordt vervolgd.

A ja, nog dit. Sinds 1 september, de releasedatum van After we fell hoef je niet langer een mondmasker te dragen in de bioscoopzaal wanneer je naar een film kijkt. Ook de toeschouwers mogen dus iets uitdoen tijdens deze film. :)

< Bert Hertogs >