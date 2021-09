Recensie Boef ★★★★

zaterdag 4 september 2021

15.000 toeschouwers, dat is goed voor een vol Sportpaleis, kende de jongste editie van The day before tomorrow. Het mocht daarmee trots voor het eerst het bordje ‘uitverkocht’ bovenhalen aan het terrein rond het kasteel van Brasschaat. Een van de eerste namen van headliners die het festival loste op 1 juli was Boef. Wij gingen zijn set checken en zagen hoe de Nederlandstalige rapper met Algerijns-Franse roots er de show stal.

Dat veel toeschouwers speciaal voor hem waren afgezakt naar Brasschaat was te zien aan de wachtrijen iets voor zessen aan de ingang van het terrein. Boef zou namelijk een half uur later, om half zeven het podium betreden voor een kort maar zeer intens optreden dat zo’n half uurtje duurde.

Geweldig hoe The day before tomorrow het hoofdpodium had laten bouwen. Rechts én achter het podium konden de VIP’s loos gaan. Terwijl bij Rock am Ring er enkel een vaste tribune is rechts van het publiek en dat steeds tot ‘Scheiss Tribüne’-gescandeer aan het adres van de iets beter gegoede medemens leidt, werkt het concept in Brasschaat op een positieve manier. Door twee publiekszones tegenover elkaar te plaatsen zorgt dat voor een heerlijk opzwepend sfeertje. De ene vuurt de andere aan en vice versa.

Maar de man die uiteraard hét vuur aan de lont stak was niemand minder dan Boef zelf. Of het nu ‘Guap’ was dat ie los liet op het publiek van The day before tomorrow, ‘Miljonair’ of ‘Antwoord’, al vroeg tijdens deze live on tape-show brulde het publiek de lyrics van begin tot einde mee.

De fans gingen helemaal loos toen Boef een meisje uit het publiek uitkoos die mee het podium op mocht, want zelf zo zei ie vond ie dat ie niet zo’n goede zanger was. Tony was d’r naam. Zij mocht mee de ‘Krantenwijk’ onder handen nemen wat ze overigens voortreffelijk deed.

Alsof het nog nodig was - not – pookte Boef vervolgens nog wat meer het publiek op door het een flard ‘teudeudeu’ uit ‘I like it loud’ van Marshall Masters door de luidsprekers te jagen. Een showtruc die hij al jaren toepast en zijn deugdelijkheid opnieuw bewas.

Tijdens ‘Tempo’ laat ie een aantal moshpits groeien en zien we niet veel later met stevig pogoën taferelen die we maanden geleden als voor onmogelijk achtten. Wat een fijne uitgelaten sfeer. En hoe heerlijk om al die jongeren zich te zien uitleven, de voorbije zeven maanden toen er bijna niks kon of mocht van zich af schuddend.

(lees verder onder de video>



Via ‘Lit’ en ‘Tout est bon’ komt ie aan zijn finale, een nummer dat ie opdraagt aan de vrouwen. ‘Vergeten’ zet zijn dj in. Een te emotionele track volgens de rapper, die Boef dan ook al snel afbreekt hoewel ook hier de fans vanaf de eerste noot mee zijn en het nummer meezingen. Uiteraard is dat doorgesproken opdat ie vervolgens ‘Overal’ kan inzetten voor de ladies. Afsluiten doet ie – uiteraard – met een stevig meegekeeld ‘Habiba’ waar nog maar eens lustig op gedanst wordt. De organisator van The day before tomorrow, Marc Reijntjes, mag gerust zijn: het was dik in orde.

< Bert Hertogs >