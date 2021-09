Recensie K2 zoekt K3 ★★★

zaterdag 11 september 2021 Bert Hertogs

‘De plezantste vacature’ is opnieuw open verklaard nu Klaasje er als derde blondine van K3 de brui aan geeft. Studio 100 gaat dus opnieuw wekelijks op zoek naar een vervangster of vervanger, want het mag deze keer ook een M of X zijn. Als het plaatje maar klopt. Vraag is wat daarmee bedoeld wordt, want als het plaatje moet kloppen moet de haarkleur blond zijn. En daar schort het al bij behoorlijk wat kandidaten bij. Wat opvalt bij de eerste aflevering? Vooral de mannen (op het einde van de aflevering zijn er drie kandidaten die wel door mochten maar niet voldoende punten hadden om in de top 10 te blijven) vallen af. Dé quote uit het programma luidt dan ook: ‘We krijgen er een jongen bij, maar helaas verliezen we ook een jongen.’ Heerlijk ook hoe (zelf)relativerend het programma is en de kritiek die op Gert Verhulst te horen is: ‘Hebben jullie ooit Gert Verhulst zien beginnen? Gert Verhulst? Hoe dat die begon?’ vraagt Ingeborg waarop Natalia, die al vroeg in de uitzending haar hakjes heeft uitgedaan om op blote voeten in de studio te zitten, antwoordt: ‘Vond ik ook niks toen.’

Wel, de start van K2 zoekt K3 vonden wij ook maar niks. De eerste minuten worden gevuld door Verhulst die terug lijkt gekatapulteerd naar de BRT van de jaren ’80. Het is bijna schooltelevisie dat hij brengt wanneer hij het opzet van het tv programma duidelijk maakt. Dat Gordon en Ingeborg in de kijkbox zitten (zij kunnen niks horen van de auditie) en zo enkel de uitstraling en het bewegen op het podium beoordelen. Natalia en Samantha zien dan weer niks in de luisterbox en focussen zich volledig op de zang. Als beide boxen afdrukken is het aan het publiek om de kandidaat een aantal sterren te geven. Als dat hoog genoeg is, mag die in een van de tien zetels gaan zitten. Als de jury in de twee boxen niet afdrukt, is de kandidaat meteen uitgeschakeld. Haal je de zetel wel maar val je af omdat iemand anders hogere punten heeft gekregen dan jij, dan maak je op het einde van het programma nog kans op een gouden ticket naar de studioshows. Hanne en Marthe beslissen daarover. Zij redden – terecht - in de eerste aflevering niemand. Exit Quinty, Pieter en een hysterisch zingende Ziggy dus.

Eerlijk? Meer dan de helft van de kandidaten die in de top 10 zit, zit daar helemaal niet op zijn plaats omdat de jury’s te mild waren volgens ons. De kans is dan ook groot dat al wie straks niet boven de 390 punten scoort eruit zal vallen of het moet zijn dat Studio 100 toch nog een reddingsboei wil gooien. Slim dus dat het laatste woord bij K2 ligt, zo laat Studio 100 niets aan het toeval over en kan het toch nog bijsturen als het productiehuis het niet helemaal eens is met het publiek. Van de vier jongens die aan de wedstrijd deelnamen, zijn er drie uitgeschakeld. ‘Ik ben niet zo’n fan van Ingeborg’ Guus ‘Ik vind jou zo’n figuur man!’ aldus Gordon eindigt het programma op de zevende plek en zit dus absoluut niet safe hoewel hij ervoor zorgde dat de show ein-de-lijk ook ontzettend grappig werd. Maar zoals wel vaker, halen zo’n kandidaten met te hoog studentikoos/jeugdbewegingsniveau het uiteindelijk niet. Ook de kansen van de vierentwintigjarige ‘Lila prinses, lekker in de pofmouw’ Emma die geboren werd als Geert zien we niet rooskleurig in. Zij eindigt in het programma op de negende stoel en zit dus in de gevarenzone. De Lgbtqi+-gemeenschap moet zich dus tevreden stellen na de eerste aflevering met de vijfde stek voor de 27-jarige lesbische Elise uit Nieuwerkerken die ‘Eyo’ zong.

Punt is dat de jury’s heel wat kandidaten doorlieten en de lat wel erg laag legden om vooral al die stoelen te vullen tijdens de eerste aflevering. Dat zorgt er ook voor dat de spanning die wél in het K3 zoekt K3-format zat, in deze eerste aflevering van K2 zoekt K3 zo goed als ontbrak. De trend is echter gezet. Het publiek lijkt oerconservatief te kiezen voor een (wellicht blank en blond hetero) meisje en ook de digitale affichecampagne lijkt dat ook te suggereren met de tekst ‘Wordt het een meisje of niet?’. Want al zegt Gordon terecht na de fenomenale prestatie van de drieëntwintigjarige Chanel die hersenwetenschappen studeert en feilloos ‘Telepathie’ bracht: ‘Na al die jaren drie blanke meisjes der gewoon eens een meisje met een kleur moet zijn en dan kan je ook nog eens goed zingen.’ en hij haar een heel lekker leuk K3’tje vindt, toch wordt ze van haar eerste stek gewipt door de negentienjarige Giana uit Hoevenen die ‘Jij Bent Mijn Gigi’ zong. De achttienjarige Julia uit Bergen op Zoom eindigt op de derde plek nadat ze auditeerde met ‘Hallo K3’.

Als wij de volgende weken blijven kijken naar K2 zoekt K3 – we vrezen, ook op basis van de reacties tijdens de K3 Dromenshow van de kinderen dat het alweer een blanke blondine wordt straks en de M’s en X’en dus geen schijn van kans hebben, wat ook te zien is in de trend die misschien nu al te zien is hoe de publieksjury stemt - is dat voor alle duidelijkheid niet om het niveau van de show of de performances. Wat ons betreft zouden immers enkel Chanel (onze favoriet waar we erg vrolijk om worden ook om het hoge Kinderen voor Kinderen-musicalgehalte dat we ontwaarden en het ontwapende dat Hanne ook had tijdens K3 zoekt K3 enkele jaren terug) en ‘dat Vlaamse meisjes ook zo leuk kunnen zijn als Hollandse meisjes’ Giana door kunnen.

Waarom Chanel? Haar naturelle vrolijke uitstraling, haar sprekende ogen en haar lach zijn zo ontwapenend. Ze spat gewoon van het scherm en zingt en danst zeer goed terwijl ze qua leeftijd ook wel naast Marthe (25) en Hanne (27) kan staan. Het leeftijdsverschil met Giana (19) en Julia (18) vinden we toch behoorlijk groot. Ook dat mag niet vergeten worden. Als het straks een veel jongere kandidaat wordt, valt al snel op dat de huidige twee oude taarten zijn in vergelijking met een tiener. Waarom we dan wél zouden blijven kijken naast het feit dat K3 gewoon een guilty pleasure is? Om de heerlijke oneliners van Gordon: ‘Welke buik?’, ‘Ik zing al jaren niet steady’, ‘Je ruikt gewoon spruitjes’ en ‘Gay 3’.

