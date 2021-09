Recensie The Best of Urbanus ★★★1/2

dinsdag 14 september 2021

The best of Urbanus was de beste aflevering van The best of tot nog toe. Dat kwam door de goeie mix aan artiesten (van comedians Michael Van Peel en William Boeva over hiphopster Slongs, singer-songwriters Stan Van Samang en The Starlings tot de heavy metal van Franky De Smet-Van Damme). Een heerlijke vibe hangt er zowel backstage als in de grote zaal van de AB. Het zijn vooral de singer-songwriters die duidelijk wat moeten wennen aan het zelfrelativerende sfeertje. Maar naar het einde van het programma is ook Tom Dice ‘Is mijn make up wat goed?’ he-le-maal mee wanneer Urbanus op komst is om hen te bedanken. Héérlijk.

Urbanus wou eigenlijk striptekenaar worden maar er was nergens werk. Hij specialiseerde zich in bindteksten met een klein grapke ertussen die steeds langer werden tijdens zijn optredens: ‘dat was meer uit doodsangst om maar niet te moeten beginnen spelen. Altijd maar grapkes en nog grapkes … Als ge d’r uit ziet als nen halve clown dan moogt ge u al ne keer van akkoord vergissen of ne keer vals zingen.’

Zo werd hij de peetvader van de Vlaamse comedy. Zijn absurde onemanshows werden legendarisch en inspireren net als zijn strips (‘hij kan ongelooflijk mooi tekenen maar die is er een bitje te lui voor om zelf zijn stripverhalen te maken’ laat Jan Bosschaert optekenen in The Best of Urbanus) nog steeds jong en oud.

Toch zit er ook ernst in het programma. Wanneer De Geverniste Vernepelingskes aangehaald wordt, een satirische stripreeks waarin BV’s – letterlijk – in hun blootje worden gezet, zegt Urbanus daarover: ‘Het kon toen. Er was toen een sfeer als je als humorist te braaf waart, dan waarde melig. Ge moest durven tegen de kar rijden. En nu is’t weer achteruit. Ik weet niet wat er gebeurd is met de wereld.’

Slongs - Quand les zoiseaux chantent dans le bois

Zelf denkt ie aan het begin van het programma dat Hittentit, De wereld is om zeep, Madammen met een bontjas, Ge moogt naar huis gaan, Quand les zoiseaux chantent dans le bois en De Aarde in het lijstje gaan staan. Drie ervan halen inderdaad de top 5 volgens de Vlaamse stemmers: Quand les zoiseaux chantent dans le bois (gebracht door Slongs in een heerlijke parlando versie terwijl ze het refrein overlaat aan backing Nina) staat op 5, De wereld is om zeep staat op 3, hier ontdaan van de humor en naar het Engels omgezet in ‘Lost our minds’ door The Starlings en de protestsong Madammen met een bontjas ‘Ik was kik een groene jongen in’t begin’ in een heerlijke heavy metal versie ‘Wauw, dat trok op niks!’ (waarbij Urbanus, slim is ie wel ook refereert naar de titel van zijn jongste zaalshow) door Franky ‘Meneer pastoor’ De Smet-Van Damme.

Franky De Smet-Van Damme - Madammen met een bontjas

De nummers die Urbain over het hoofd zag waren 1-2-3 Rikke Tikke Tik, een nummer dat volgens Urbanus ontstaan is na een oproep gericht aan Vlaamse zangers. Een oproep van niemand minder dan Lutgart Simoens op de radio omdat zij het jammer vond dat er destijds geen kinderliedjes meer gemaakt werden. ‘Bij mij was dat 1-2-3 Rikke Tikke Tik, over kippetjes en zwijntjes. Liedjes voor de kleintjes.’ zegt Urbanus daar over in het tv programma. Michael Van Peel en William ‘Dit is niet William Boeva, het is een andere dwerg’ Boeva brengen de song tamelijk getrouw. Stan Van Samang kwam als laatste aan de beurt in The Best of Urbanus. Bakske vol met stro blijkt volgens de Vlamingen hét nummer van Urbanus en haalt dan ook de eerste stek in deze aflevering.

Wij onthouden vooral de songs die het radicaalst werden aangepakt door de artiesten, behoorlijk wat parlando bevatten en de punker avant la lettre die Urbanus was, opriepen.

