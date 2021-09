Recensie Sylver ★★★

vrijdag 17 september 2021Park Fort LiezeleBert Hertogs

Sylver bestaat 20 jaar. Dat betekent dat onze studententijd al weer twee decennia achter ons ligt. Op het gratis festival Pukema in Puurs brachten DJ Wout en Silvy hun live band mee om de feestelijkheden in het derde weekend van september op gang te trekken. Een behoorlijke uitdaging want een half uurtje voor ze eraan begonnen werden lokale vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties nog op een B-podium geroepen om daar te praten wat ze tijdens dat anderhalf jaar corona gedaan hadden. Interviewer van dienst was een sportjournalist van de VRT die totaal inspiratieloos op zijn fiches keek en meermaals niet goed kon lezen wat daar nu precies op stond omdat de plek waar hij stond voor het podium niet al te best belicht was. Om kort te gaan, het was een ont-zet-tend saaie en veel te lange zit te meer ook omdat veel geïnterviewden niet veel te zeggen hadden. Wij onthouden vooral de geweldige vondst van de organisatie om die VRT-medewerker op een roze loper te zetten. Wie de actualiteit wat volgde en weet dat de VRT sportredactie momenteel door het stof gaat omdat het clubje macho’s niet al te vrouw- en bij uitbreiding lgbtqi+ vriendelijk voor de dag zou komen, vindt dit net als ons wellicht een goeie sanctie. Het was dan ook het enige leuke dat er te beleven viel voor tien na negen.

Want dat was het moment dat Sylver eraan begon in Puurs, voor een set die iets meer dan een uur zou duren. Daarin brachten ze hun grootste hits van de afgelopen 20 jaar aangevuld met (dance)hits die zelfs terug gaan naar 1979. Wat al snel opvalt is dat Sylver die ook nodig heeft. Het aantal hits (een nummer 1, een nummer 2, twee keer nummer 3 als we I don’t care meerekenen, een nummer 4 en twee keer nummer 5) dat de band op zijn palmares heeft staan is dus eerder bescheiden. Dat is meteen het grootste punt van kritiek dat we hebben. Wout mag wat ons betreft zijn hitfabriek eens terug aan het werk zetten. Als Regi dat kan, waarom zou hij dat dan niet kunnen?

Ook opvallend is dat behoorlijk wat Sylver-songs niet alleen om hun repetitiviteit, maar ook omdat Silvy gewoon een tijdje moet tellen voor ze kan zingen terwijl die paar tellen instrumentaal geen meerwaarde voor de song hebben, productioneel geen uitschieters zijn. Neem nu Love is an angel dat als pianoballad start en na een tijd een stevige beat meekrijgt. Op papier zou je zeggen dat het een goed idee is en zou werken. Maar het nummer is gewoon geen topsong ook al haalde het in 2004 de vierde stek in de charts. Top is Silvy wel. Al tijdens opener Foreign Affair, goed voor brons in 2009, blijkt ze, strak in de zwarte latex broek, er ontzettend veel zin in te hebben. Dat zien we aan haar lach. Ze geniet. En terwijl ze ook nog eens ontzettend goed bij stem blijkt, haalt ze uit de (bij momenten wat banale Sylver)songs het maximale eruit wat er uit te halen valt.

Sylver heeft dan ook een naar festivalnormen lange aanlooptijd nodig om het publiek stilaan mee te krijgen. Dat gebeurt voor het eerst wanneer het ‘oho’ meezingt in de mash up van Gonna make you sweat en Ain’t nobody. Live zien we John Miles junior op gitaar meespelen (hoewel zijn instrument slechts twee keer echt doorklinkt op het einde van de mash up van Forgiven en We come 1 en later nog eens bij I don’t care waarbij witte confetti de lucht in geschoten wordt. Verder horen we een toetsenist die pittig staccato de Robin S cover Show me love begeleidt maar vooral ook het einde van Why worry? naar zijn hand zet. Die laatste song legt Silvy samen met haar backings, de Sylver Stars, puik meerstemmig neer.

Sylver heeft ook een drummer op het podium staan, terwijl Ain’t nobody en Gonna make you sweat ook getrommel vooraan het podium meekrijgen door Silvy en Wout. De manier waarop de dj dan zijn jasje uitdoet, toont weliswaar dat ie over iets te veel testosteron beschikt. 5 mannen die vooraan het podium hebben plaats gevat blijken in een goudkleurig kostuum te zijn opgedaagd na een weddenschap met Wout. De inzet: getrakteerd worden door de dj.

Hét muzieknieuws van dit jaar is ongetwijfeld dat ABBA terug is en er nieuwe (in vergelijking met hun rijke catalogus weliswaar minder relevante) songs losgelaten worden op ons. ABBA coveren, dat marcheert altijd. Ook zo in 2006 toen Sylver de zesde plaats in de hitparade haalde met Lay all your love on me. Ook in Puurs werkte het nummer nog steeds. Silvy toont opnieuw over wat voor een schitterend stemgeluid ze beschikt tijdens Lay all your love on me dat ze even laat blenden met Voulez-vous. Het is niet alleen daar dat ze ons met verstomming slaat. Haar zang van Tainted Love bijvoorbeeld is feilloos en van ontzettend hoog niveau. Geloof ons, weinig zangeressen binnen het dancegenre doen haar dat na.

Wout hitst het publiek vakkundig op door het op The Prodigy’s Firestarter van links naar rechts te laten meezwaaien. En Silvy? Die laat ons in dialoog met haar gaan tijdens I don’t care waar wij de tweede stem mogen zijn. Afscheid nemen ze met hun grootste hit, de knaller Turn the tide die ook vuurwerk meekrijgt op het podium, iets wat we figuurlijk vooral in het eerste half uur van de show te veel misten. Zoals gezegd heeft Silvy er alles uit gehaald wat er uit te halen valt. Maar productioneel heeft Wout nog wat werk voor de boeg om zeker in het begin er een snellere en boeiendere set van te maken. Ook de puike lichtshow mag wat beter opbouwen. Nu wordt al van bij de start alles uit de kast gehaald zodat er na drie nummers nog weinig bijkomend visueel te ontdekken valt. En waarom Silvy een aantal keer af moet gaan om niet veel later terug op te komen zonder dat er een kledingwissel gebeurd is, blijft ons ook een grote vraag.

< Bert Hertogs >

De setlist:

Intro (Forever in love) Foreign affair Show me love (cover Robin S) I hate you now Love is an angel Ain’t nobody (cover Chaka Khan +drums) / Gonna make you sweat (Everybody dance now) (cover C+C Music Factory) Lay all your love on me / Voulez-vous (cover ABBA) Take me back / Firestarter (cover The Prodigy) Skin / How deep is your love (cover Calvin Harris & Disciples) Forgiven / We come 1 (cover Faithless) In your eyes Living my life Sexy back (cover Justin Timberlake) / Rhythm is a dancer (cover Snap!) Yeké Yeké (cover Mory Kanté) / Why worry? Taitend love (cover Soft Cell) / It’s gonna be alright (cover Deepzone) Rise again

Bis: