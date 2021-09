Recensie Respect ★★★

maandag 20 september 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Bijna twee uur en half duurt Respect, de Amerikaanse biografische muziekfilm over Aretha Franklin. Regisseuse Liesl Tommy die hiermee haar regiedebuut neerzet voor een langspeelfilm, kon echter blijkbaar niet kiezen om een film te maken rond de muziek van de Amerikaanse singer-songwriter, haar demonen en het veranderende klimaat voor mensen van kleur dat Martin Luther King jr. in gang bracht in de States. Dus stak ze het er allemaal in waardoor de film behoorlijk langdradig werd en vooral een gebrek aan ambitie toont om zaken weg te knippen die de spanningsboog en het vertelritme van de prent ten goede zouden kunnen komen. Twee keer keken we op onze klok tijdens de film. Dat is dan ook minstens een keer te veel.

Zeker, Jennifer Hudson zet zowel qua spel als zang op een zeer geloofwaardige en respectvolle manier Aretha Franklin neer in Respect. Maar wanneer we Aretha zelf ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ live horen zingen tijdens haar Kennedy Center Honors optreden in 2015 wordt Hudson overklast door de echte artieste terwijl we ook beelden uit de oude doos zien van Aretha zelf. Liesl Tommy sluit haar biografische film dus af op de klassieke manier.

Hudson speelt een jonge vrouw die geleerd heeft om ‘yes’ te zeggen in plaats van ‘yeah’, die een voorbeeldfunctie heeft als dochter van de dominee en dus onberispelijk gedrag dient te vertonen, tot de vrouw die zich losrukt van mannen en zowel artistiek, professioneel als privé de vrijheid opzoekt. Een vrouw die breekt met haar vader die haar eerste manager is, omdat haar eerste platen vol standaards zitten die niet het verschil wisten te maken en dan ook nauwelijks een publiek bereikten. Ted wordt haar tweede manager en vader van haar derde kind. Maar ook met hem zal ze meningsverschillen hebben op artistiek vlak en voor de verdere uitstippeling van haar carrière. Haar vader (die Aretha als kind al alcohol zag drinken) was tegen hun relatie. Zijn voorgevoel dat de man niet deugde bleek te kloppen. De conflicten tussen Aretha en Ted stapelden zich op tot er huiselijk geweld aan te pas kwam. Time Magazine krijgt er lucht van en wijdt een artikel aan Teds wangedrag tegenover Aretha in een hotellobby.

Wanneer ze hem verlaat en na een tijd terug naar huis komt, is dat met een extra kind op de arm: Teddy. Tot dan had ze twee kinderen. Op twaalfjarige leeftijd werd ze voor het eerst moeder, twee jaar later nog eens. Wie de vaders zijn, dat geeft Respect niet mee. Haar grootmoeder Rachel en zus Erma voedden de kinderen op.

Respect suggereert dat de zangeres kort na het overlijden van haar moeder – haar ouders waren dan uit elkaar - toen ze tien was, seksueel misbruikt werd. Daar verwijst de film onder andere alvast naar om de demonen te verklaren waarmee Aretha Franklin kampte. Maar de artieste gaat -zoals wel meerdere artiesten en bands overkomt - vooral ook gebukt onder de toegenomen druk van buitenaf, geraakt al snel overwerkt en wil haar professionele carrière blijven combineren met liefdadigheidsoptredens voor de kerk.

Jennifer Hudson mag haar personage dan ook de verdoemenis inrijden wanneer ze zich bezat en dronken op het podium een zeer belabberde prestatie neerzet van ‘I Say a Little Prayer’ en van het podium valt. Haar tourmanager Ken Cunningham, die de vader is van haar vierde kind, verlaat haar. In 1972 brengt ze Amazing Grace uit, haar best verkochte album ooit. De film eindigt met die opnames. Hier zien we een artieste die hoewel ze dan al verschillende hits heeft nog steeds onzeker is, hoewel ze al van kindsbeen weet hoe ze haar entree moet maken, maar uiteindelijk in het reine komt met zichzelf, haar roots, haar geloof, carrière en muzikaal erfgoed.

< Bert Hertogs >