Opvallend, in de Best of De Mens op vtm staat gewoon een solonummer van Frank Vander linden in de top 5. Ik dacht aan een vrouw haalde namelijk de vierde stek. Terecht is dat, want als we eerlijk zijn vinden we Franks solocarrière minstens even interessant om niet te zeggen interessanter dan wat ie sinds 1992 met de Mens doet. Het intimistische laat ie over aan zijn soloproject terwijl de Mens een feestgroep is, zo legt hij het onderscheid in het tv programma uit.

Michel De Coster kent hij al van in de lagere school. Toetsenist David Poltrock en drummer Dirk Jans vervoegden zich later bij de band. Niemand van hen is overigens full time bezig met de Mens. Zelfs Frank niet. Die schrijft ook voor andere artiesten en schat dat hij drie kwart van zijn tijd besteedt aan de Mens. Michel van zijn kant is dan weer ook een zakenman zodat ie parttime aan de snaren van zijn bas plukt.

12 studioalbums heeft de Mens gebaard tot nog toe. ‘Als we nadenken en niet op onze bankrekening kijken dan beseffen we hoe veel hits we hebben’ zegt Frank daarover. Hij denkt dat Dit is mijn huis, hun eerste single, Irene – de echte Irene zit ook in de AB, een nummer waarin gespeeld wordt met taal maar dat ook kracht haalt uit een soort nederlaag of verlies - en Jeroen Brouwers schrijft een boek in het lijstje zullen staan. Die laatste haalde toch opmerkelijk de top 5 niet. Wanneer An Lemmens, die meegeeft dat haar eerste concert dat ze bijwoonde een van de Mens was, bij de zanger polst welk nummer op welke plaats kan staan, schat hij er drie correct in.

Openen doet Flip Kowlier de uitzending met Maandag. Hij speelt het nummer op de gitaar van Frank die hij van hem gekocht heeft. Van Ik dacht aan een vrouw maakten Tijs Vanneste en Tine Reymer die op gitaar begeleid werden door Lange Polle (Paul Van Bruystegem die vooral gekend is bij het grote publiek als de bassist van Triggerfinger n.v.d.r.) een oprecht prachtige versie. Daarbij legden tevens de accordeon en de akoestische gitaar melancholische accenten. Tijs en Tine maakten van de song een Wiedergutmachungnummer dat helaas overstemd wordt door de Dutch disease van de andere artiesten die backstage het nodig vonden om tijdens het mooie nummer hun positieve feedback mee te geven. We hebben het al geschreven en blijven het eventueel tot treurens toe herhalen, het stoort enorm en haalt je uit de opbouw van een nummer. Wat Tine met De Mens heeft? In 2001 zong ze Denk je nog aan mij mee in.

Willy Sommers en Christoff – Dit was mijn huis

De beste versies uit The Best of De Mens? Die kwamen wat ons betreft van Willy Sommers en Christoff die van Dit is mijn huis, ‘Dit was mijn huis’ maakten. Ook hier zat extra melancholie in het arrangement door de tekst in de verleden tijd te zetten in combinatie met de klank van de viool, accordeon en de piano. ‘Fantastisch. Dit is echt een hit zoals zij het brengen’ laat Frank achteraf optekenen die verder lachend liet weten dat het nummer ‘over immo’ gaat en destijds in een soort roes geschreven is.

Portland - Somewhere along the way

Portland, ‘de beste jonge Belgische groep die er nu is’ volgens de Mens, vertaalde Ergens Onderweg naar het mooie Somewhere along the way. Zo mooi klonk het nummer van de Mens ‘door mensen die kunnen zingen hé’ aldus Frank, hier begeleid door de synths van Sarah. ‘Alweer een hit’ zei Frank terwijl de band de apotheose – terecht – loofde met die verschillende stemmen. Ook wij vonden het enorm stemmig arrangement van Sarah Pepels en Jente Pironet magisch.

