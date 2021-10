Recensie Venom Let there be carnage ★★★1/2

donderdag 7 oktober 2021UGCBert Hertogs

Bijna negentig miljoen dollar bracht Venom Let there be carnage in het laatje in zijn openingsweekend in de States. Daarmee doet de sequel het zo’n 10 miljoen beter dan zijn voorganger die uit 2018 dateert, van voor de coronapandemie dus. Bij ons komt de film op 13 oktober in de zalen. Maar dit weekend zijn er al avant-premières.

In Venom Let there be carnage zijn we anderhalf jaar na de eerste film. Onderzoeksjournalist Eddie Brock (Tom Hardy) worstelt met het feit dat ie gastheer is van de alien, de amoebe Venom waarmee hij een symbiote vormt. Hij heeft hem geleerd dat ie enkel kippen mag eten en chocola. Maar de hersenen van die beestjes zijn wel erg klein om hem voldoende fenylethylamine te bezorgen, een stof die hij nodig heeft (ADHD’ers hebben er een tekort aan n.v.d.r.) om te kunnen leven, ook omdat het een gunstig effect heeft op zijn stemming. Dus leeft ie vooral op chocola en zo af en toe een boel kippen omdat dat nog enigszins maatschappelijk aanvaardbaar is. Maar op een dag blijkt de chocola in het winkeltje van Mrs. Chen op en is er nog geen nieuwe levering geweest. Dat, en vooral Venoms bemoeizucht om Eddies liefdesleven, zijn breuk met Anne (Michelle Williams), en het feit dat zijn appartement ondertussen lichtjes anders is ingericht, met twee kippen als huisdier zo waar: Sonny & Cher, maken hem het leven met een alien in zijn lichaam niet makkelijk.

Maar dat alles zal maar peanuts zijn wanneer blijkt dat Cletus Kasady (Woody Harrelson) hem gebeten heeft en daardoor zelf een rode amoebe wordt. Kasady ontsnapt uit de gevangenis op het moment dat hem een dodelijke injectie wordt toegebracht. Hij bevrijdt zijn jeugdliefde Frances Barrison (Naomie Harris) die hij ontmoette in het St. Estes Home voor ongewenste kinderen. Cletus heeft zijn oma van de trap gesmeten, zijn moeder in bad geëlektrocuteerd en zijn vader heeft hem dan maar weggestuurd. De drie zouden hem misbruikt hebben als kind, geeft ie later mee. Cletus wordt zo de gastheer van Carnage die zich niet op een chocolade- en kippendieet laat zetten.

Frances stuurt hij naar Anne. Zij ontvoerd haar. Dan (Reid Scott), Annes verloofde zal de uitnodiging voor het huwelijk tussen Frances en Cletus aan Eddie geven. Dat leidt tot dé ultieme confrontatie tussen Venom en Carnage. Waarom Carnage/Cletus zo woedend is? Dankzij Venom ontdekte Brock de plek waar massamoordenaar Cletus zijn slachtoffers begroef en dus ook het bewijs dat ie schuldig is. Hij slaagde dus daar waar de FBI tot nog toe faalde en staat zo helemaal opnieuw in de spotlights. Cletus verwijt hem echter een slecht journalist te zijn omdat hij niet de waarom-vraag gesteld heeft en een eenzijdig stuk schreef.

Naast de stevige actiescènes in deze superheldenfilm Venom let there be carnage, zijn de muzikale verwijzingen heel leuk. Naast de namen van de kippen wordt onder andere verwezen naar ‘Another one bites the dust’ en ‘Let’s get this party started’ en zit er leuke taalhumor in met onder andere ‘an eye for an eye’ en ‘I’m hanging around’. Tijdens het huwelijk van Cletus en Frances horen we Lacrimosa uit het Requiem van Mozart. En niet veel later duikt al het eerste issue tussen het echtpaar op. Zowel Carnage als Venom kunnen immers niet tegen vuur en lawaai. En net dat laatste is het sterkste wapen van Frances, zij kan supersonisch schreeuwen. ‘Nog maar net getrouwd en nu al huwelijksproblemen?’ luidt het dan ook uit het kamp van Venom en Brock net nadat Carnage aan Frances/Shriek ‘Baby shut your mouth’ zei. Héérlijk.

Venom let there be carnage is dus best genietbare cinema al neemt de film wel haar tijd om zich op te bouwen.

< Bert Hertogs >