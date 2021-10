Recensie Drrraai ★★★

Drrraai is een verdraaid slimme kleutervoorstelling. Tout petit maakt van haar jongste dansproductie namelijk een participatief project waarbij de allerjongsten ook even aan het knutselen gezet worden in de aanloop naar hun visueel sterke finale.

Nog voor we de kleine zaal van hetpaleis betreden, worden we al meteen ondergedompeld in het universum van Drrraai. Houten hoepels liggen verspreid in de gang naar de deur. We worden uitgenodigd om van de ene hoepel in de andere te springen, iets wat je de allerjongsten geen twee keer hoeft te vragen. Ook enkele ouders doen maar al te graag mee, al lijken hun sprongen wel eerder op passen zetten.

Een danseres zien we in een cirkel springen, vervolgens twee, telkens er iemand nieuw in komt lijkt het wel of diegene die al in de hoepel staat mag ophoepelen. Tot ze ook met zijn drietjes op dat redelijk kleine oppervlak staan en zich proberen te bewegen hoewel ze weinig ruimte hebben.

Cirkels, grote en kleine tekent een van de drie op de dansvloer met wit krijt. Eerst door over de buitenkant van zo’n houten cirkel te gaan met krijt, daarna door rond haar as te bewegen, vooroverbuigend, dan weer liggend met gestrekte arm. Tussen de cirkels tekent ze ook een aantal spiraaltjes. Niet toevallig zijn dat de figuren die vaak terugkomen in de dans van de drie vrouwen.

Heel dynamisch zien we het trio aan een snel tempo rond hun as draaien, met de armen gespreid. Al even plots vallen ze stil om niet veel later opnieuw aan het bewegen te slaan. Even voelt Drrraai ook surrealistisch aan wanneer een danseres een kleedje of lang hemd over haar heen heeft, we haar hoofd niet kunnen zien maar wel de kapstok waaraan het stuk textiel hangt. Met twee zien we ze vervolgens tollen met behulp van een cyr wheel, dat ze ook even verticaal plaatsen om er zo aan te schommelen. Het is overigens niet de enige keer dat deze voorstelling naar kinderspelletjes verwijst. Zo gooien ze ook drinkbussen op naar elkaar, al valt er even eentje en horen we niet veel later een regieaanwijzing ‘changer’.

Tout petit maakt een grote mobiel, zo’n hanger die boven veel kinderbedjes hangt en hen tot rust brengt. Ook hier werkt het effect, met de schaduw die op de witte doeken te zien is die aan de muren hangen zeer goed. Die kleurfilters in enkele cirkels maken het helemaal af. Maar het effect kan nog indrukwekkender worden en dus nodigt Drrraai ons uit om kralen aan touwtjes te rijgen zodat we daarmee de grote mobiel kunnen versieren. Erg slim is dat van tout petit dat zo ook de aandacht van de kleuters weet te behouden door eigenlijk een voorstelling van een 35-tal minuten te brengen die voldoende varieert om de allerjongsten te blijven boeien waarna er geknutseld wordt, om daarna af te sluiten met de herneming, het visuele effect van een ronddraaiende grote mobiel die dan versierd is.

