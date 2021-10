Recensie Cool Abdoul ★★★

zondag 17 oktober 2021 Bert Hertogs

Met Cool Abdoul koos regisseur Jonas Baeckeland om het leven van Ismaïl Abdoul te verfilmen. Een man die het o.a. schopt tot Beneluxkampioen boksen, maar zijn titel tamelijk snel verliest door overmoed maar vooral ook door met andere zaken bezig te zijn. Nabil Mallat zet het hoofdpersonage met verve neer. Een man die wil opklimmen op de sociale ladder, maar zoals velen niet aan de verleiding kan weerstaan om dat makkelijk en snel te doen, door illegaal geld te verdienen om zo uit de onderste regionen van de maatschappij te kunnen opklimmen (zijn ouders Azziz en Martha, respectievelijk neergezet door Issaka Sawadogo en Antje de Boeck wonen in een sociale woonblok). Wat aanvankelijk begint als buitenwipper spelen van een Gentse club en enkele drugsdealers binnenlaten onder betaling op vraag van Mike (een impressionante Steef Cuijpers) mondt al snel uit in helemaal onder invloed vallen van deze Nederlander die voorstelt om zijn manager te worden. Hoe geraakt hij daar uit?

Abdoul heeft immers het geld niet dat op tafel gelegd moet worden om een bokser die een titel heeft, uit te dagen. Dus zit er niks anders op voor hem, denkt ie, dan zich te kronen tot de koning van het Gentse nachtleven. De man hekelt het racisme, veel mannen van kleur worden net als hij immers koudweg de toegang tot de Gentse dansscene ontzegd, zeker als ze geen vrouwen mee hebben. Een tafereel dat zich bijna elke avond afspeelt aan de deuren. Hij wil de nachtportier business overnemen, samen met zijn vrienden, waaronder Morad (Idries Bensbaho) door even keet te schoppen aan en in enkele zaken die mensen van kleur weigeren. Maar hij ziet zijn plan gedwarsboomd door Mike die zijn eigen witte mannetjes uit Nederland wil plaatsen.

Daar komt verandering in wanneer de bokser nachtportier mag worden van een grote club Extreme, waar Dimitri Vegas, met zijn tenenkrullend slechte acteerprestatie, de baas van speelt. Aanvankelijk laat Abdoul eerst nog de dealers toe van Mike, maar weigert ze daarna resoluut. Abdoul heeft op dat moment overal zijn mannetjes staan aan de deuren, en Mike kan zich concentreren op het dealen van drugs en zijn dealers op pad sturen. In geen tijd verdient de bokser veel geld zodat ie een appartementje kan kopen om indruk te maken op basketbalster Sylvie (Anemone Valcke) die hij leerde kennen in een club maar die dan meer met high worden bezig is dan met haar sport. In 1999 wordt Cool Abdoul (een verwijzing naar het hoofd koel houden) Beneluxkampioen. Drie dagen later schiet een man hem neer wanneer hij een van de laatste weekends als nachtportier aan club Extreme staat. De bokser moet tijdig zien te revalideren, want die 600.000 Belgische frank is al betaald om de Europees kampioen, de Fransman Christophe Dettinger, uit te dagen.

Johan Heldenbergh speelt oerdegelijk, zoals we gewend zijn van hem, de rol van Ron, de coach van Abdoul die nadat ie in 1998 op zijn tweeëntwintigste Belgisch kampioen werd niet meteen een carrièreplan heeft voor zijn pupil. Integendeel, als Abdoul er niet was geweest, had ie zijn boksclub al lang verkocht …

Cool Abdoul is best wel een degelijke debuutfilm, al sleept de prent soms. Zo stel je jezelf bijvoorbeeld de vraag of dat ene shot met die erg lange uitzoombeweging die wellicht door een drone gemaakt werd om een Gentse sociale woonblok met speeltuintje ervoor in beeld te brengen waar Ismaëls ouders wonen, echt zo lang moest duren. Wanneer we Ismaël Morad zien bezoeken ’s avonds en hij aan diens appartement staat, menen we ook even het cameralicht te zien reflecteren in het glas van een raam. En hoewel Sylvie stelt dat ze twee jobs moet combineren om rond te komen, zien we Annemone wel de ganse tijd een op het eerste zicht tamelijk dure ring aan haar ringvinger dragen. We vinden dat een continuïteitsfout vermits haar personage op dat moment net een aanzoek krijgt van Ismaïl.

