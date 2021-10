Recensie Pluche ★★★1/2

zondag 31 oktober 2021
Schouwburg Noord
Bert Hertogs

Eindelijk. Zo’n 40 jaar nadat we zelf al ernstige vermoedens hadden dat onze knuffels een eigen leven leidden, vooral dan als we sliepen, want hoe kon het anders dat we die de volgende ochtend bijna steeds helemaal ergens anders aantroffen dan waar we die meenden achtergelaten te hebben? Of nog, dat die mee in bed ging, en de volgende ochtend er helemaal niet meer in lag? Nu is er – dat werd tijd - een antwoord op die vragen. Zo’n mysteries vroegen dan ook om onderzoek. En eindelijk is dat er, met dank aan Speelman dat de knuffels van de kleuters van nu onderwerpt aan grondig wetenschappelijk onderzoek.

Alles voor de wetenschap, dachten die allerjongsten in Schouwburg Noord dan ook. Dus gaven ze hun knuffel af zodat er wat research op uitgevoerd kon worden. Moedig. Erg moedig is dat van deze Merksemnaren, de dappersten aller Antwerpenaren. Al bleek voor sommigen het gemis toch iets te zwaar door te wegen op den duur toen ze de hunne tussen vele andere zagen staan op het rekje.

Voor Pluche begon had Schouwburg Noord een hele leuke knutselactiviteit bedacht om de kids alvast in de sfeer van de voorstelling te brengen. Met hun mama’s en papa’s konden ze namelijk een heuse knuffel EHBO-koffer in elkaar knutselen. Want dat die dingen soms oog-, oor- of pootletsels oplopen weet ondertussen iedereen door de wilde avonturen die ze met hun eigenaartje of eigenaresje beleven. Dan kan je maar beter zo’n kit steeds in de buurt hebben.

In Pluche ‘fotografeert’ Speelman eerst alle knuffelbeesten en worden ze vervolgens aan strenge controles onderworpen van het alziend oog (inclusief vergrootglas). Op een loopband passeren ze dan ook één voor één terwijl er rustgevende pianomuziek te horen is in combinatie met moderne bleeps die het mechanische proces onderstrepen. En dan is het aan de echte test, of beter: tests. Een computerstem kondigt die aan.

Maar liefst 4 zullen er volgen. De gehoortest, de doe-test, de kijktest én tenslotte de staptest. Ontzettend knap is het poppenspel van Stan Reekmans, die bijvoorbeeld een panda op de poot van een rekje laat kruipen, het geluid van belletjes achterna. Of wanneer ie met een andere beer een knotsgekke scène op de loopband neerzet waar ie af dreigt te vallen als hij niet tijdig op zijn achterste pootjes gaat stappen. Na verloop van tijd verhoogt de moeilijkheidsgraad wanneer hij met zijn rechterpoot in een beker trapt, dan weer die op zijn snoet krijgt, moet zien te balanceren op iets uit piepschuim, en daarna helemaal verstrikt dreigt te geraken in een stuk blauwe plastic. Je kan er gerust ook een ecologische boodschap in lezen.

Heel leuk, maar een beetje doorzichtig met die draad (had dat niet draadloos gekund, jongens?) is ook de kijktest waarbij de zaal in beeld genomen wordt en we mogen zwaaien naar de beer. Niet veel later is ie spoorloos verdwenen of heeft ie zich gewoon verstopt en zien we de actrice (die heerlijk speels en met een naturelle blik van verbazing speelt) hem zoeken terwijl zij de ganse tijd in beeld te zien is op het scherm. Speelman slaagt erin om daarvan een spannende thrillerachtige scène te maken met een vleugje spionage in.

Maar dan blijkt dat deze wetenschappers helemaal niet zo’n goede bedoelingen hebben. Na alle testen en data geanalyseerd te hebben, komen ze immers met groot nieuws af. Ze hebben dé pluche bedacht, de nieuwe knuffel die alles samenbrengt van de knuffels die de kleuters hebben meegebracht. De beste, de liefste, de zachtste, en nog veel meer zouden deze witte beren zijn. Daar trekt Speelman de kaart van de diversiteit (en als je wil ook voor originaliteit, fantasie, het ambachtelijke en unieke). Want al die witte beren die er allemaal hetzelfde uit zien verspreid over drie rekken, dat is toch maar een saaie bedoening, merken we op.

Of knuffels een eigen leven leiden? Duhuh. Die feesten als de beesten!

< Bert Hertogs >