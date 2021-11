Recensie The Window ★★★★

dinsdag 2 november 2021

Fans van de serie Spitsbroers komen met de nieuwe serie The Window ongetwijfeld opnieuw aan hun trekken. Ook hier gaat het vooral over wat er achter de schermen van het voetbalwereldje gebeurt. Die van de clubeigenaars, de managers, de agenten, makelaars, de illegale gokindustrie en de journalisten die daar rond draaien en niet zelden gebruikt worden om de prijs van een speler de hoogte in te jagen, al dan niet omdat ze vatbaar zijn voor gebluf en gespin.

In de tiendelige Engelstalige thrillerreeks The Window zien we hoe de clubeigenaar Jae-Yeon Cho (Teo Yoo) zijn publiekslieveling en revelatie Jordan (Samuel Jordan), een zeventienjarige die snel dingen geregeld wil zien omdat hij een piekeraar is, niet lijkt te willen opstellen. Maar het publiek blijft zijn naam scanderen tijdens een match, en de trainer beslist unilateraal om hem dan toch nog op het einde van de wedstrijd op te stellen. Alles draait om het halen van de vierde plaats in de eindstand van het klassement van de Engelse super league.

Cho is not amused omdat hij Jordan maar voor één seizoen getekend heeft, en het contract nog niet vernieuwd is. Dat verzwakt zijn onderhandelingspositie, zeker wanneer zijn speler in de slotfase het beslissende doelpunt maakt. Jordans broer Kieran (Tommy Bastow) bluft er op los dat er zeer veel interesse is in zijn broer. Hij is de agent van zijn broer en heeft de kneepjes van het vak geleerd van Esther (Lynn Van Royen wiens Brits accent erg authentiek overkomt. We hebben haar altijd al de Vlaamse Emma Watson gevonden, en nu onderstreept ze gewoon dat ze dat is in deze internationale serie). Zij is nu journaliste is bij The Athena, die o.a. als bron footballleaks gebruikt, en is fan van (dubieuze) vrouwen die voetballers die vrouwonvriendelijke commentaar geven, op hun plaats zet.

Makelaar Romulus (Mel Raido) aast op Jordan. Dat doet ie door Danny Silver (Jack Colgrave Hirst) met hem te laten feesten in de nacht waarop de jonge snaak een belangrijke voetbalprijs in de wacht sleept. Wat de tiener echter niet doorheeft is dat ie in de val gelokt wordt. Hoewel hij een relatie heeft met Molly (Jodie Tyack), gaat ie in op de avances van een blondine. Die doet haar hemdje uit, maar in tegenstelling tot wat hij verwacht, scheurt ze zelf haar hemd en doet ze alsof ze door de man aangerand is.

Romulus zegt tegen Jordan dat dit soort zaken zeker nu de voetballer gegeerd is, nog meer zullen voorkomen en dat ie steeds vaker mensen op zijn pad zal tegenkomen die het niet goed met hem voorhebben. Hij geeft hem zijn kaartje terwijl hij niet veel later Martin Dewsbury (Philip Jackson) de baas van het Engels voetbal (de EFA), die erg beschonken is, contacteert.

Hij wil dat Dewsbury Kieran buitenspel zet door hem omwille van zijn strafblad niet langer de agent van zijn broer Jordan te laten zijn, zodat ie Jordan zelf kan tekenen bij het gehaaide Sceptre dat dringend nood heeft aan een nieuwe wind door het bedrijf. De cijfers van het makelaarskantoor zijn dan ook niet goed en middelmatigheid blijkt er de norm geworden, zo lijkt het wel in de ogen van hun directeur Kirsten Lake (Carole Weyers die een onverschrokken bitchy, naar Cruella de Vil refererend personage neerzet). Molly van haar kant blijkt ook niet de trouwste. Zij heeft orale seks met Jordans broer gehad.

Op het einde van de eerste aflevering van The Window worden Romulus en Danny aangereden. Dat is ook de beginscène van de serie waarbij het voetbalshirt van Jordan Burdett mee op de kasseien gelegd wordt. Esther heeft door dat er andere belangen aan het spelen zijn wanneer ook zij te horen krijgt dat Kieran geen agent meer mag zijn van zijn broer. Daarnaast krijgt ze ook nog een filmpje in handen van een fietser die de slachtoffers kort na de aanrijding filmde …

< Bert Hertogs >