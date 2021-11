Recensie Eternals ★★

woensdag 3 november 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Met Eternals introduceert Marvel nieuwe superhelden. Niet alleen daarom werd er hoog uitgekeken naar deze nieuwe prent. Niemand minder dan Oscarwinnares (Nomadland) Chloé Zhao zat in de regiestoel. Dat schept verwachtingen, zeker ook als je weet wat voor een gigantische mediacampagne er ingezet wordt voor deze titel. Maar net als bij Nomadland vertraagt het vertelritme soms zodanig dat Eternals ronduit vervelend en saai wordt. We kunnen ons niet herinneren dat we ooit twee keer op onze klok hebben gekeken tijdens een recente Marvelfilm. Hier was dat het geval, na een uur en nog eens na anderhalf uur. Eternals lijkt dus soms eeuwig lang te duren maar klokt dan toch uiteindelijk af op twee uur en zesendertig minuten wat lang is. Zeer lang. En uiteraard is er een cliffhanger tijdens – met Harry Styles als Eros - en na de aftiteling. Er komt dus een vervolg.

Dat het Marveluniversum met Infinity War en End game cinemageschiedenis heeft geschreven wordt steeds meer duidelijk. Want nadien heeft geen enkele prent meer dezelfde sterke storytelling en dito effects kunnen voorleggen. In die zin voelt het allemaal wat aan alsof de inspiratie stilaan op geraak is, zeker wanneer we in Eternals het productiehuis zien grijpen naar de Griekse mythologie en haar goden en godinnen.

In deze film is het Thena (naar Athena, de godin van de vrede, wijsheid en (krijgs)kunst) een dementerende wat ouder wordende vrouw, gespeeld door Angelina Jolie. Zij moet dan ook fragiel en sterk tegelijkertijd voor de dag komen, maar is gevaarlijk, zeker wanneer ze haar eigen collega’s voor de vijand aanziet en aanvalt.

De taak van de Eternals is al zevenduizend jaar om de mensen op aarde te beschermen tegen mogelijke aanvallen van Deviants, dat zijn monsterlijke wezens, die dezelfde schepper (Celestials) hebben als de Eternals. Vooral Phastos, het eerste lgbtqi+-personage in een Marvelfilm, hier neergezet door Brian Tyree Henry, wil de mensen meteen revolutionaire ideeën bijbrengen zoals de stoommachine in het verleden. Alleen, is het daar dan nog veel te vroeg voor vinden zijn collega’s. Als alternatief biedt hij hen dan maar de ploeg. De film toont dus zowel de geschiedenis van de mens, van het ontstaan van de aarde, de eerste levensvormen, de oermens, Mesopotamië, Babylonië, Egypte … over de atoombom in Hiroshima … komen allemaal voorbij. Wanneer de atoombom als wapen ingezet wordt, trekt Phastos zich helemaal terug, ontgoocheld in de mensheid omdat zijn uitvinding gebruikt werd voor verkeerde doeleinden.

De Eternals, die al eeuwen leven tussen de mensen en niet verouderen – daar heb je de link met Peter Pan – staan kortom veel verder qua ontwikkeling dan de mens. Wanneer Ajak (Salma Hayek), de spirituele leider van de groep die in verbinding staat met de Celestials, vermoord is door een Deviant, weten ze dat het einde in zicht is. De Eternals dachten tot dan dat ze die monsters al eeuwen geleden verslagen hadden, maar ze blijken terug van weggeweest, zich nu te kunnen versterken en evolueren dus wat van hen moeilijkere tegenstanders maakt.

Als dan ook nog eens blijkt dat Ikaris (naar Icarus, gespeeld door Richard Madden) partij voor die monsters kiest en dus eigenlijk de dood van Ajak op zijn geweten heeft, krijgt de film ook een Judas in zijn midden. De Eternals geraken verdeeld. Willen ze dat de Emergence die zich aankondigt op aarde, zich zal voltrekken en de planeet zal verwoesten (een link naar de opwarming van het klimaat kan je erin zien) of niet? Ikaris vindt van wel, de anderen die empathie hebben ontwikkeld ten opzichte van de mensen willen ingrijpen en dus tegen de wil ingaan van de Celestials. Arishem, de Celestial-rechter, stelt zijn oordeel uit of het ingrijpen door de Eternals gerechtvaardigd is.

Ikaris is een van de sterkste Eternals die kosmische energiestralen uit zijn ogen kan uitstralen en kan vliegen. Hij is zowel geliefd door Sersi (Gemma Chan) die materie kan manipuleren en waar hij al een aantal keer mee getrouwd is in het verleden, als door de eeuwige tiener Sprite (Lia McHugh) die sterk is in levensechte illusies. Sprite worstelt met haar identiteit als Eternal maar vooral als de tiener die ze steeds is, ze wil kunnen opgroeien en sterfelijk zijn.

Waarom Ikaris Ajak doodde? Hij dacht dat hij dan de bol zou ontvangen zodat hij in verbinding zou komen te staan met de Celestials, maar die ging na Ajaks dood naar de empathische Sersi. Eternals toont dus ook twee superhelden in een vertrouwens/relatiecrisis. In een driehoeksverhouding (wat ook de vorm is van hun ruimteschip overigens). Ook Sersi bevindt zich trouwens in een driehoeksverhouding want zij houdt ook van een mens, Dane Whitmann (Kit Harington) waarmee ze werkt in het Londense Natural History Museum.

Naast een eerste lgbtqi+-personage, trekt Eternals helemaal de kaart van de diversiteit door ook een doof personage te introduceren: Makkari (Lauren Ridloff) die super snel is. Voor de humor zorgen Kingo ‘Kumail Nanjiani en zijn manager Karun (Harish Patel) die al eeuwen een Bollywoodster is (waardoor Eternals ook filmen in de film kan tonen) met als heerlijke quote ‘heb je dat gefilmd, Karun?’. En dan is er nog Gilgamesh (Don Lee), de sterkste van alle Eternals die met zijn blote vuist een Deviant kan doodslaan. Dat levert vooral op visueel vlak hersenloze dolle pret op.

< Bert Hertogs >