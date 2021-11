Recensie Les Olympiades ★★★

Seks en relaties. Daarover gaat Les Olympiades, de jongste film van Jacques Audiard die vernoemd is naar de naam van het dertiende district van Parijs. Zijn prent met muziek van Rone, start stormachtig en passioneel maar vervalt vanaf ze zeventigste minuut in saaiheid en frigiditeit om uiteindelijk tot een evenwichtig einde te komen waarin het leven van alle hoofdpersonages zich in de (seksuele) plooi lijkt te leggen.

Les Olympiades begint wanneer Camille (Makita Samba) aanbelt bij Emilie (Lucie Zhang). Hij reageert op een zoekertje om een appartement te delen met haar. Zij had echter verwacht dat hij een vrouw zou zijn en lijkt niet meteen gewonnen om hem in huis te nemen. Tot de buurmeisjes al beginnen speculeren en haar aanmoedigen om hem te neuken. Dat komt er ook van, nog voor hij ingetrokken is bij haar. Maar na een week elke dag de lakens met elkaar gedeeld te hebben, is hij het – op dat vlak is de film best wel origineel – die op een avond geen zin heeft.

Ze stelt voor om dan maar een kalender te maken met daarop welke dagen ze het dan met elkaar zouden doen, maar hij ziet een relatie niet zitten. Een echte baaldag heeft Emilie die dag, want niet alleen is het niets geworden met Camille die zijn nieuwe vriendin Stéphanie (Oceane Cairaty) uitnodigt en dus alle ruimtes op Emilies slaapkamer na die avond voor hun tweetjes wil, ze geraakt ook nog eens haar onder gekwalificeerde job kwijt als telemarketeer. Wanneer Camille uit het appartement trekt, dat van Emilies grootmoeder is die dement is en in een zorgcentrum woont, heeft ze ook helemaal geen inkomsten meer.

Een maand later neemt Camille terug contact met haar op. Ze werkt nu in een Chinees restaurant, zit op een datingapp en neemt soms vrij, officieel om boodschappen te doen, maar in realiteit om seks te hebben met een wildvreemde man om haar seksuele honger te stillen. Maar Emilie voelt nog steeds wat voor Camille. Ze is eigenlijk al die tijd verliefd gebleven op hem en krijgt hem maar niet uit haar hoofd.

Les geven dat doet Camille ondertussen niet meer, hij volgt wel nog online video’s. Een job van een vriend als vastgoedmakelaar heeft ie nu aangenomen. Nora (Noémie Merlant) komt op zijn pad. Deze dertiger had zich ingeschreven om terug rechten te gaan studeren maar merkte al snel dat ze er niet bij hoorde. Wanneer ze ook nog eens op een fuif een blonde pruik op zette, bleken de fysieke gelijkenissen tussen haar en het webcammeisje Amber Sweet (Jehnny Beth) treffend. Niet beseffend waarom, stond ze toe dat jongens met haar een selfie mochten nemen. Ze begreep niet goed waarom, en ook niet wanneer er een het over video’s met haar heeft. Een jongen geeft ze vervolgens een mep in zijn gezicht wanneer die tegen haar zegt dat hij op haar gezicht zou willen klaarkomen.

In realiteit is Nora een frigide vrouw die geen genot beleeft aan seks. Ze solliciteert bij het vastgoedkantoor waar Camille werkt en zal er al meteen de cijfers de hoogte in jagen en verbeteringen doorvoeren. Ze is echter duidelijk dat ze de relatie met Camille professioneel wil houden, maar uiteindelijk valt ze voor hem en gaat ze flirterig gedrag vertonen waar hij haar fijntjes op wijst. Alleen op seksueel vlak lijkt ze maar niet te kunnen genieten en ze breekt de daad dan ook niet zelden vroegtijdig af. Geïntrigeerd door Amber Sweet, betaalt ze voor een privéchat met de callgirl, om gewoon wat met elkaar te praten. Op die manier ontdekt de vrouw haar lesbische gevoelens en waar ze seksueel wel van kan genieten.

Genietbaar is deze Les Olympiades absoluut. Niet in het minst omdat de belichting en cinematografie in zwart wit heel fraaie resultaten oplevert. Naakte mensen in zwart wit geven ook altijd net dat ietsjes meer stijl of tonen net ook een rauwer kantje van een deel van de maatschappij. Maar iets voorbij de helft sputtert het verhaal en valt het ook op dat de personages eigenlijk bitter weinig body meegekregen hebben. Waarom is Nora frigide? Waarom Camille een vrouwenverslinder die zich uiteindelijk dan toch misschien zou willen binden? Waarom wil Emilie een vaste relatie in plaats van er wat op los te neuken? En wie is die vrouw achter Amber Sweet? Veel vragen kunnen na de film niet of slechts gedeeltelijk beantwoord worden, wat aantoont dat deze personages en hun psyche al met al onvoldoende uitgewerkt zijn.

