Recensie Een oprechte ode aan de ironie ★★★

zaterdag 6 november 2021deSingel AntwerpenBert Hertogs

Een polonaise met Frans Bauer en zo vals als een kat Ebony & Ivory zingen voor de badkamerspiegel in deSingel! Een Mexican Wave die doorheen de Rode Zaal gaat. Massaal meezwaaien en in de handjes klappen. Dat kan alleen maar ironisch bedoeld zijn in Een oprechte ode aan de ironie van de Warme Winkel die er zo de commerciële cultuursector ook eens flink van langs geeft. Maar ook de wokers moeten eraan geloven, met hun gezeur. Zo mag Florian Myjer De Warme Winkel en haar repertoire in een redelijk lange vurige monoloog stevig proberen onderuit te halen. Vrijblijvend vindt ie het allemaal en vooral een gebrek aan smaak vertonen. Hij pleit voor waarheid, oprechtheid en schoonheid (het klassieke/traditionele beeld van de kunsten kortom). Na zijn tirade is de repliek hilarisch kort en krachtig: ‘Een stuiptrekking van de jeugd’.

In Een oprechte ode aan de ironie, wordt het format van reality tv in het belachelijke getrokken. Temptation Island met name. De voorstelling start met het luide geluid van onweer en meldt de kijker dat er 4 gastacteurs meedoen met deze voorstelling, ‘real people’ zo waar en ons wordt gevraagd om geen contact met hen proberen te leggen.

Start Een oprechte ode aan de ironie met de standaard dialogen die je ook in een realityshow kan verwachten en die vooral focussen op uiterlijkheden maar hier nu wel taalhumor koppelt (‘Wat een bofkont heb jij’, ‘heel wat mensen denken dat ik uit een ei kom omdat ik zo knap ben’, ‘Was jij het die zo lag te snurken vannacht of was het Lesley die klaarkwam?’, ‘Ze gaat haar maagwand beschermen voor de lunch’, refererend naar alcohol drinken in de voormiddag en visuele humor met seksdates, zwart witbeelden van wat er in de slaapkamer gebeurt met standjes, ook onder de matras en posities die je nergens elders las of zag bv. maar ook in een wedstrijdje waar op het einde een dildo met plastic zakje erover gepijpt moet worden of er shotjes uit gedronken moeten worden), dan gaat de voorstelling na verloop van tijd ‘dieper’: ‘Ik steek mijn staafmixer in het putje van Shirley’. Hoe het uiteindelijk afloopt met dat door hair extensions verstopte doucheputje, is overigens niet geweten. Laat staan of het gesprek tussen twee mannen in een echt bubbelbad die niet over hetzelfde praten terwijl er een dat wel denkt, ooit uitgeklaard geraakt.

Het eiland (‘Waar iedereen zijn telefoon nog afzet en opgaat in de sfeer. Waar maak je dat nog mee?’) wordt de metafoor voor het theater (‘Er moet plaats voor verbeelding blijven’), dat het vasteland een spiegel voorhoudt. Zij en wij kortom. Heerlijk is het door de mangel halen van de van de pot gerukte gebruiken en fake ritueeltjes die in reality shows te zien zijn.

Ook de domme spelletjes en quizjes komen aan bod. Een strikvraag is wat de hoogste graad van ironie is (terwijl deze stijlvorm net lak heeft aan alles wat met hiërarchie te maken heeft). In het meerkeuzeantwoord staat onder andere ‘Gerard Reve’ en ‘Millenials’. Andere vragen zijn: ‘In de Hollandse folklore, hoe noemen ze gebakken rijst? A. Nasi. B. Nasi. C. Nasi’. Danicio Codfried – die door een vrouw met zonnebril ook ingesmeerd wordt – krijgt dan weer de vraag hoe hij zich voelt. ‘A. zwart. B. wit. C. gespierd.’ En Vincent mag zich ofwel ‘A. kaal. B. dik. of C. oud’ voelen.

Na een pauze van 18 minuten volgt het tweede deel dat niet veel langer duurt dan de pauze zelf. Daarin zien we vier zuilen, roze penissen waaruit rook komt bovenaan (een verwijzing naar het mannelijk orgasme). Kleedde De Warme Winkel haar productie al enigszins uit in het eerste bedrijf, dan is dat helemaal ook het geval in het tweede waar het scenebeeld toont hoe abstract en desolaat het leven zonder ironie zou kunnen zijn en hoe vrijheidsberovend: ‘Wat doe ik hier?’, ‘Ik wil mezelf gewoon kunnen zijn’ en ‘Ik zit in een keurslijf’ horen we echoënd.

Een oprechte ode aan de ironie is net als een realityshow. Hij duurt veel te lang. Je vraagt je soms af: ‘waar gaat dit allemaal nou precies over?’ en je verliest je erin ook al is die bemerking terecht dat de ironie ook misbruikt wordt als excuus om iets goed fouts goed te praten. Fascisten, kleuters en autisten zullen aan deze voorstelling helemaal geen bal vinden. Maar goh, alles is relatief. Elke mening subjectief.

< Bert Hertogs >



CREDITS

CONCEPT

Florian Myjer, Vincent Rietveld, Mara van Vlijmen, Ward Weemhoff, Marieke de Zwaan

MET

Hannah Hoekstra, Florian Myjer, Vincent Rietveld, Lesley Versprille, Ward Weemhoff, Shirley Cramer, Bella, Danicio Codfried

EINDREGIE

Jetse Batelaan

SCENOGRAFIE

Theun Mosk, Casandra Hernandez Velez (assistent), Cedric van Daalen (stage)

KOSTUUMONTWERP

Rebekka Wörmann, Akelei Loos (assistent)

LICHTONTWERP

Prem Scholte Albers

GELUIDSONTWERP

Marijn Brussaard

PRODUCTIELEIDING

Lena Meijer

MET DANK AAN

Ayleen Kilisli, Britt Hartog, Myrna Hendricksen, Earl Daniël