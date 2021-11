Recensie Günther Neefs ★★★★1/2

30 jaar staat Günther Neefs ondertussen op de planken. Met stip stond zijn matineeconcert Günther Neefs 30 jaar onderweg hoog bovenaan onze agenda. In die zin dat we maanden op voorhand die middag gewoon geblokkeerd hadden in onze agenda zodat we er toch zeker bij konden zijn in Schoten. Dat zit zo. In 1992 lanceerde Neefs zijn allereerste plaat ‘Hier in dit land’ waarin Nederlandstalige pop, funk, jazz, bigband en ballads te horen zijn. Een mix die meer dan 15.000 muziekliefhebbers konden smaken. Het schijfje – dat met stip tot een van de beste Nederlandstalige debuutalbums gerekend kan worden – haalde goud. Het is ook een van de eerste cd’s die onze collectie haalde (naast twee Special Request albums en die fenomenale single ‘Bij Jou’ die hij rond de eeuwwisseling uitbracht en terecht een prijs won voor beste Nederlandstalige productie bij Zomerhit).

Het is in Günthers beginperiode, in de jaren ’90 dat we hem voor het eerst live aan het werk zagen bij de opening – toeval bestaat niet – van een autowinkel op de Ijzerlaan in Antwerpen. De elfjarige versie van ondergetekende, reed met zijn fietsje de brug van de Ijzerlaan over (die er ondertussen niet meer is) om tijdens dat openings- en opendeurweekend Margriet Hermans op de ene dag, en Günther Neefs op de andere dag live aan het werk te kunnen zien. Nadien ben ik Günther blijven volgen tot de eeuwwisseling. Tijdens de recente lockdown ging ik door mijn cd collectie omdat die erom vroeg om eindelijk eens geïnventariseerd te worden, en stootte ik o.a. op de schijfjes van Günther Neefs. Toen heb ik me voorgenomen om hem zo spoedig mogelijk eens te recenseren. En kijk, nu was het zo ver, en wie weet – want ze doet mee aan Liefde voor muziek – komt straks ook Margriet Hermans (die we erg goed vonden tijdens 24 uur live in het Sportpaleis) aan de beurt.

In Günther Neefs 30 jaar onderweg zoomt de Vlaamse zanger uitsluitend in op zijn Nederlandstalige repertoire en dat van enkele van zijn collega’s. Wat ons betreft had er gerust een Nederlandstalig nummer (bv. ‘Vliegtuig naar de zon’ en/of vreemde eend in de bijt ‘As gau paust’ in sappig Mechels dialect die beide voor een dipje zorgden tijdens het concert) mogen sneuvelen en daar vervangen door ‘Ik stap eruit’ zodat er in de bisronde een medley uit Special Request had kunnen bijkomen bijvoorbeeld. Op die manier zou Günthers reguliere set coherent Nederlandstalig blijven om dan in de toegiften even een zijstapje te maken. Een carrièreoverzicht zonder Special Request nummers voelt namelijk als onvolledig aan.

Openen deden Bea Van der Maet en Willy Sommers de show met hun aankondiging van Günther Neefs bij Tien om te Zien in Blankenberge. Daar bracht ie zijn allereerste single ‘Ik laat me gaan’. Dan al zien we hoe verzorgd deze productie is met dank aan de technici van geluid, video en licht: Wouter Verbeeck, Tom Wynants en Geert Van Thienen. Naadloos gaat de videoclip over in het live spel van de ontzettend straffe 3-Band met Dave Imby op drums, Hervé Martens op toetsen en Little Chris op gitaar. Het nummer dateert uit 1990. Günther debuteert in Walters Verjaardagsshow op vtm met een cover van Sixteen tons. Later zal hij ook Leroy Brown laten horen op tv, dat tevens zijn debuutplaat ‘Hier in dit land’ haalt. Een song van Jim Croce waar Frank Sinatra in 1990 een hit van gemaakt had.

30 jaar later bewees de zanger die net uit vakantie kwam dat ie verdomd goed bij stem was in Schoten. Moeiteloos sprak Neefs zijn kopstem aan en naarmate het concert vorderde tilde hij dat erg hoge niveau beetje bij beetje nog meer op. Je zag ‘m ook feedback bij het publiek tanken. Tijdens Bij Jou, dat wij een fenomenaal sterk nummer vinden, en dat waanzinnig goed tot zijn recht komt live (terecht ook dat het naar voor geschoven werd in de set, oorspronkelijk stond het erin als laatste toegift), zag ie bijvoorbeeld ons met onze balpen de drumlijn van Imby meetikken. Wat een topsong!

Naast ‘Ik laat me gaan’, bracht Günther Neefs ook ‘Hier in dit land’ en een stevig meegeklapt ‘Daarom zeg ik nee’ uit dat debuut. ‘Daarom zeg ik nee’ was zijn tweede single die hij destijds in Tien om te Zien met drie mannequins als backings bracht en in Schoten verruild had voor drie topmuzikanten. Ook bij Günther Neefs 21 dat tien jaar geleden uitgebracht werd stond ie even stil. Zo gaf ie ons mee dat de plaat geproduceerd werd door Ronny Mosuse die op slechts 500 meter van Günthers woning woont en net als o.a. Bart Peeters, Jan Leyers en Frank van der Linden ook meegeschreven heeft aan die plaat.

‘Mannetje in je hart’ komt van Bart en gaat over dat als je niet meer in jezelf gelooft, het tijd is voor een nieuwe start, volg dan het mannetje in je hart. Ook ‘Vliegtuig naar de zon’ waar Ronny aan meeschreef komt uit dat album. De recent overleden Stefaan Fernande die o.a. Porselein schreef voor Yasmine, Nobelprijs voor Clouseau en Vuurwerk voor Camille Dhont, daar heeft Günther Neefs ook mee samengewerkt. In het eerste deel van 30 jaar onderweg laat hij het resultaat van die samenwerking horen en slaat ie een mea culpa in ‘Mea culpa’, een song over berouw en inzien dat men onvolmaakt is. In het tweede deel laat ie het drie jaar oude ‘Roadtrip van mijn leven’ horen. Tot het beste materiaal dat hij van andere songsmeden ontving, behoort onmiskenbaar ‘Ik blijf bij jou’, een nummer van John Hiatt (Don’t know much about love) waarvoor Stef Bos de Nederlandstalige tekst schreef.

In 2007 stond Günther Neefs op het podium van het tv-programma ‘Zo is er maar één’. Daar bracht ie Ann Christy’s ‘Gelukkig zijn’. In Schoten ging hij daarbij in interactie met het publiek dat enkele lijntjes voor haar rekening mocht nemen. Tussen de toeschouwers zat overigens Günthers schoonvader Herman en bleken er ook maar liefst drie jarigen aanwezig te zijn. Die zagen de hoogtepunten van dit puike concert zich opstapelen. In het eerste deel behoren ‘Ik ga dood aan jou’, een cover van Bart Hermans nummer uit 1993 en ‘Laat ons een bloem’ daar zeker toe. Dat laatste nummer voor de plaspauze, zong ie door de wonderen der techniek live in duet met zijn vader Louis Neefs terwijl we zijn vader in de video zien. Günther wist maar al te goed hoe actueel de song nog steeds is, denken we maar aan de klimaatjongeren die op straat komen en spijbelen om ambitieuzere klimaatdoelstellingen te bekomen, de klimaattop in Glasgow die nu loopt, en de overstromingen in eigen land en onze buurlanden deze zomer terwijl andere plekken op aarde deze zomer kreunden onder de loden hitte. Die ene zin uit het lied vat het ook allemaal samen: ‘De wereld die moet nog een eeuwigheid mee’.

In het tweede deel rekenen we o.a. ‘Ik blijf bij jou’ en ‘Boven de wolken’, een cover van Will Tura die hij naar aanleiding van diens 65ste verjaardag in 2005 inblikte voor het album ‘Viva Tura’ tot de hoogtepunten. Puur vakmanschap etaleert Günther Neefs hier in een exquise versie met zijn 3-Band tijdens zijn 30 jaar onderweg optreden. En zijn versie van Barbara Dex’ ballade ‘Iemand als jij’ uit 1993 overstijgt het origineel in die mate dat we nu voor het eerst bij deze song (die tijdens het Eurovisiesongfestival flopte) kippenvel op onze armen krijgen. Zo schoon!

Afsluiten deed hij tenslotte op zondagmiddag passend door Zondag van Rob de Nijs te coveren. Muziek waar hij mee opgegroeid is. Rob heeft hem vaak uitgenodigd om samen iets te brengen in zijn shows. Vandaar ook dat Günther Neefs er dan ook bij zal zijn als artiest op het afscheidsconcert van Rob op zondag 21 november 2021 in het Sportpaleis.

Setlist Günther Neefs & 3-Band

DEEL 1

(Clip 10 om te zien)

1. Ik laat me gaan

2. Ik voel me goed

3. Hier in dit land

4. Daarom zeg ik nee

5. Mannetje in je hart

(Clip Yasmine aankondiging Zo is er maar één)

6. Gelukkig zijn (cover Ann Christy)

7. Ik ga dood aan jou (cover Bart Herman)

8. Vliegtuig naar de zon

9. Mea Culpa

(Clip aankondig Ben Crabbé + clip)

10. Wat ik niet geven kon

11. Alles geven

12. Laat ons een bloem (cover Louis Neefs, in duet met Louis Neefs, Toots Thielemans op mondharmonica)

DEEL 2

13. De Aristokatten - Niemand swingt zo (Clip)

14. Ik blijf bij jou

15. Roadtrip van mijn leven (Clip + click track)

16. Sluit ze in jouw hart

17. Boven de wolken (Clip wolken) (cover Will Tura)

(Clip aankondiging Marc Uytterhoeven)

18. As gau paust

(Clip Zeg eens Euh)

19. Iemand als jij (cover Barbara Dex)

20. Bij jou

21. 2000 Jaar (Clip kinderfoto‘s)

22. Viva la Vida

23. Medley Zondag (cover Rob de Nijs) - Wat een dag

Bis:

24. Ik stap eruit