New Event Passenger

Koninklijk Circus Brusselzaterdag 10 oktober 202020:00

Mike Rosenberg aka Passenger kondigde zonet zijn terugkeer aan via social media. Heugelijk nieuws waar zijn fans vol ongeduld op zaten te wachten. De Engelse troubadour gaat terug op tournee en ook België staat op het menu. Op zaterdag 10 oktober concerteert hij op het podium van Het Koninklijk Circus.



Passenger heeft zonder twijfel enkele aangename verrassingen in petto voor het Belgische publiek. Een show die je absoluut niet mag missen.

Tickets:

www.livenation.be





