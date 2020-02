New Event Snelle

Hij won de MTV Award voor ‘Beste Worldwide Act’ en begin deze maand kreeg de 24-jarige Lars Bos, oftewel Snelle, zijn eerste Edison – de belangrijkste Nederlandse muziekprijs - als ‘Beste nieuwkomer’. De jury loofde de duizendpoot als “de man die afgelopen jaar verraste met zijn opvallende liedjes”. Snelle schreef recent nog muziekgeschiedenis in Vlaanderen, want als Nederlandse artiest was hij gelijktijdig met 3 Nederlandstalige singles terug te vinden in de Ultratop 50: ‘Reünie’ (platina), ‘Lippenstift’ (goud) en ‘Smoorverliefd’ (#4) doen het niet alleen goed in de charts, ze worden nog steeds massaal gestreamd, bekeken op YouTube en gespeeld op radio en tv. Na het uitverkochte clubconcert dat Snelle eind vorig jaar gaf in Het Leuvense Depot, schakelt de man met 485.000 Instagram-volgers dit najaar nog een versnelling hoger en geeft op zaterdag 14 november een groots optreden in de Antwerpse Lotto Arena. “Voor mij wordt dit het grootste indoor concert dat ik dit jaar geef in Vlaanderen. Leuven was vorig jaar snel uitverkocht. In Antwerpen is de capaciteit groter, maar als je bij jullie mijn grootste soloconcert niet willen missen, raad ik aan om tijdig kaartjes te bestellen”, zegt Snelle enthousiast. Vanaf vrijdag 28 februari om 09.00 uur kan je op www.snelle-live.be tickets bestellen.



Na zijn opleiding aan de Herman Brood Academie nam Jebroer (‘Kind van de Duivel’, ‘Gaan met die banaan’) hem onder zijn vleugels, waar het uitzonderlijk muzikale talent zich verder kon ontwikkelen. De carrière van de 24-jarige Lars Bos aka Snelle nam een hoge vlucht toen hij de met goud en platina overladen single ‘Scars’ uitbracht, goed voor het eerste grote succes in Nederland en Vlaanderen. Begin 2019 werd Snelle door Radio 538 gebombardeerd als “artiest om in de gaten te houden“ en de radiozender kreeg meer dan gelijk. Het begon met ‘Plankgas’, een samenwerking die hij met Frenna uitrolde en die opnieuw resulteerde in een platina single. Met ‘Reünie’, een nummer waarin de razend populaire zanger op een positieve manier afrekende met diegenen die hem vroeger hadden gepest om zijn hazenlip, kwam de absolute doorbraak er bij het grote publiek. Naast veelvoudig platina, bereikte de single ook de nummer 1-positie in de Nederlandse Top 40. Ook in Vlaanderen zorgde de boodschap aan het adres van pesters voor een aardverschuiving, want na 22 weken stond de voormalige top 10-single bij ons nog steeds in de Ultratop 50 en was hij goed voor platina. Op 6 maanden tijd hebben meer dan 14 miljoen mensen de video op YouTube bekeken. Marco Borsato en John Ewbank vroegen Snelle voor een samenwerking en dat resulteerde in ‘Lippenstift’, een single die je bij ons nog steeds terugvindt in de hitparade en die goed is voor goud.



Snelle scoort 3 op een rij, want zijn actuele single ‘Smoorverliefd’, een nummer waarin de zanger-rapper fietsers wijst op de gevaren van het gsm-gebruik tijdens het fietsen, staat een paar weken na de release al gedurende 3 weken in de top-10 van de Ultratop 50 en bereikte binnen de maand al meer dan 6,3 miljoen YouTube-views.



De Snelle-orkaan blijft hard gaan: na de lancering van zijn recentste album ‘24’ en de gelijknamige, uitverkochte clubtournee waarmee hij vorig najaar nog te gast was in Het Leuvense Depot, is de zanger klaar voor zijn eerste optreden in de Antwerpse Lotto Arena. “Ik ben er al een paar keer voorbijgereden en ik weet van collega-artiesten dat het één van de mooiste concertzalen van Vlaanderen is. Het is erg groot, maar gezellig, waardoor we op zaterdag 14 november voor een unieke avond gaan zorgen. In de zomer speel ik op Tomorrowland, ik doe wat festivalpodia, maar het optreden in de Lotto Arena wordt mijn grootste soloshow ooit in Vlaanderen. ‘Ze kent mij’, ‘Lippenstift’, ‘Reünie’, ‘Scars’, ‘Smoorverliefd’, ze staan allemaal op de setlijst en wie mij kent ,weet dat ik mijn publiek graag trakteer op verrassingen”, zegt Snelle.



