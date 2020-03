New Event Kooza

Paleis 12 Brussels Expodonderdag 22 oktober 202019:00

De iconische blauw-gele Grand Chapiteau van Cirque du Soleil zal in de herfst van 2020 opnieuw opgetrokken worden op Brussels Expo voor de spectaculaire show KOOZA. De show bracht in 25 landen en 72 steden al meer dan 8 miljoen toeschouwers in vervoering en komt nu eindelijk naar Brussel! Met KOOZA™ keert Cirque du Soleil terug naar de oorsprong van haar verhaal. Het is een combinatie van twee circustradities: acrobatie en clownerie. De show verkent de fysieke grenzen van het menselijke kunnen in al zijn pracht en kwetsbaarheid. Het is een kleurrijke mengeling vol pure slapstick humor.



De show speelt zich af in een zinderende en exotische visuele wereld vol verrassingen, waaghalzerij, moed, durf en lef. De naam KOOZA is gebaseerd op “koza“ uit het Sanskriet en betekent “doos“, “koffer“ of “schat“ en werd gekozen omdat het beeld van een “circus in een doosje“ één van de onderliggende concepten van de productie is.



De volledige groep artiesten en crew van KOOZA bestaat uit 122 mensen met 24 verschillende nationaliteiten. In Brussel komen daar nog eens meer dan 100 lokale mensen bij voor het verzorgen van de productie, de veiligheid, het onthaal en meer. START TICKETVERKOOP: WOENSDAG 4 MAART 2020

Tickets:

cirquedusoleil.com





