Na een uiterst succesvolle Point of Know Return Anniversary Tour in de Verenigde Staten keert Kansas, na een lange afwezigheid terug naar Europa, met een passage in het Koninklijk Circus te Brussel op 31 oktober 2020 !

Met een legendarische carrière van inmiddels vier decennia achter de rug, heeft Kansas zijn plaats meer dan opgeëist aan het Amerikaanse rockfirmament. Deze “garageband” uit Topeka (in Kansas, uiteraard) bracht in 1977 het album Point of Know Return uit, met daarop de superhit Dust in the Wind, dat als single miljoenen keren over de toonbank ging, maar ook andere favorieten zoals Portrait (He Knew), Closet Chronicles en Paradox. Al snel werd Point of Know Return goed voor maar liefst zes miljoen verkochte exemplaren, het meest succesvolle album van de groep.