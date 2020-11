Recensie Sandra Kim wint finale The Masked Singer

vrijdag 6 november 2020VTMBert Hertogs

De revelatie van het eerste seizoen van The Masked Singer heeft op vtm de finale gewonnen: Koningin. Sandra Kim, die in 1986 – en dus niet in 1985 wat Karen Damen dacht - met ‘J’aime la vie’ voor het eerst voor ons land het Eurovisiesongfestival won wat tot op heden nog steeds een uniek gegeven is, klopte Kevin Janssens en Gio Kemper die respectievelijk onder de maskers van de Wolf en Duiker zaten. Wolf ging er als eerste uit zodat de ultieme face-off finale op het einde van het programma beslecht moest worden tussen Koningin en Duiker waarin ze samen het duet ‘This is me‘ uit The Greatest Showman zongen. Daarin bleek Koningin vocaal een stuk straffer te zijn dan Duiker waardoor haar overwinning oververdiend is.

Met ‘Centuries’ van Fall Out Boy opende de aflevering met vuurwerk, letterlijk én figuurlijk. Wat vooral opviel was dat de stemmen van het trio best wel goed bij elkaar passen. Daarna bracht elke deelnemer een nog niet eerder gebrachte song live. Duiker koos daarbij voor ‘High Hopes’ van Panic! At The Disco. Wolf die in de halve finale erg ondeugend – ‘Maar enfin, mag dat op VTM?’ - uit de hoek kwam met ‘Pony’ van Ginuwine, legde nu zijn ziel bloot in ‘Wicked Game’ van Chris Isaak. En Koningin? Die zong iedereen – alweer – naar huis met haar – ‘Amai amai amai’ volgens Karen - versie van Ike & Tina Turners ‘River Deep, Mountain High’ - ‘Als Sandra Kim dat niet is dan kruip ik in een holletje onder de grond’ - met spetterend vuurwerk in de visuals. Wat bij alle drie de deelnemers opviel, was dat ze loepzuiver zongen en de hoge noten moeiteloos haalden.

Daarna mochten de drie een nummer uit de voorbije afleveringen opnieuw brengen. Als eerste was ‘Wat voor een ongelooflijk straffe zanger en danser hij is die constant in zijn rol blijft en blijft volhouden dat die onder water is’ - Duiker – ‘Met mijn duikerspak kan ik niet anders, ik ga voor goud’ aan de beurt. Die bracht een feilloos ‘Dusk till dawn’ onder andere met lang aangehouden hoge noot en vocale acrobatie in de hoogte van Zayn Malik terwijl de vissen in de visuals achter hem zwommen. Voor Sean Dhondt was hij de winnaar van dit spel omdat hij zo lang onder de radar bleef. Daarna was het aan ‘de beste entertainer die elke week een ander stuk van zichzelf toonde’ Wolf met – ‘auw auw!’ - ‘Man! I feel like a woman’ van Shania Twain met twee roodkapjes als achtergronddanseressen en mocht vervolgens Koningin – deze keer met écht vuurwerk - afsluiten met – ‘Ze heeft keer na keer iedereen naar huis gezongen’ aldus Karen - Sia’s ‘Unstoppable’ waarbij ze opnieuw vocaal erg straf uit de hoek kwam. ‘Ik heb de voorbije afleveringen geen enkele valse noot van haar gehoord.’ aldus Niels Destadsbader.

‘You will remember me for centuries’ zongen Wolf, Koningin en Duiker bij het begin van de aflevering. Bij vtm gaat dat wellicht op. Want de halve finale van het programma was goed voor 1.838.000 kijkers waarmee het de finale van K3 zoekt K3 klopte dat de afgelopen vijf jaar zich het best bekeken programma sinds de metingen in 1997 mocht noemen. De vraag stelt zich dan ook niet of er een vervolg (en/of een spin-off voor dansers) komt op The Masked Singer maar eerder: wanneer?

