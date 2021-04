Recensie Bambole ★★★★★

maandag 5 april 2021 Bert Hertogs

Een prachtige voorstelling voor 4+-ers levert Theater Froe Froe af met Bambole dat nog tot 4 mei 2021 integraal en gratis beschikbaar is op VRT NU. De voorstelling gaat over Koen die al een tijd thuis zit en zo nu en dan een woedeaanval heeft. Hij kampt met een burn out. Hij woont in nummer 6 en op een dag komt er plots een huis naast hem staan: nummer 9 terwijl hij in nummer 6 woont. Het is een wat kokette vrouw die er komt wonen en al meteen voor niet zo’n aangename eerste ervaringen zorgt. Eendje geeft ze eten door de appelboom van Koen neer te halen en zijn zonnebloemen gaan er ook aan zodat ze die op haar vensterbank kan zetten. Op haar nieuwe huis hangt ook het plaatje ‘Van mij’. Bambole gaat over bezit, over jaloezie ook. Maar vooral dat pakketjes en dus ook een product je slechts heel even een gevoel van geluk bezorgen. Er gaat immers niets boven het gezinsgeluk, klinkt het. Koen Swanenberg en Annelore Stubbe nemen de hoofdrollen voor hun rekening. Het is van begin tot einde genieten van hun spel, bewegingen en mimiek.

Wanneer Koen wat jaloers een zoveelste pakketje dat bestemd is voor zijn kersverse buurvrouw naar zich toetrekt, sluipend met wat kunstgras op zijn hoofd ’s nachts om vermomd als in de betere spionagefilm naar die doos te sluipen en die naar zijn kant te brengen, zal door het keren van de doos zijn nummer erop verschijnen. Zijn buurvrouw reageert heel triest omdat ze een pakketje verwacht waar ze al heel lang op aan het wachten is, te meer omdat het er eentje is om te geven. Daarmee toont Theater Froe Froe in dit verhaal van Filip Peeters en Dimitri Duquennoy in een regie van Marc Maillard aan de allerkleinsten dat alleen aan jezelf denken en alles voor jezelf houden, je niet gelukkig kan maken. Koen compenseert zijn verlies van zijn drie zonnebloemen en zijn appelboom door de drie van zijn buurvrouw en haar perenboom dan maar te nemen, maar echt gelukkig zal dat hem niet maken.

Waar Bambole ook ontzettend sterk in is, is dat het de klassieke rolpatronen op zijn kop zet en dat al voor een jonge doelgroep van kleuters dus. De buurvrouw bakt er niets van, van het kersverse ouderschap. In de doos zit namelijk een kindje – een ‘Bambole’ – dat al kan kruipen. Zo steekt ze onder andere de onderkant van een papfles in de mond van het kind. Koen kan dan weer wel weg met het kind. Al stipt Bambole ook terecht aan dat ouders soms vergeten dat het gedrag van hun kinderen deels genetisch, deels door hun omgeving bepaald is en het een tikkeltje hypocriet is bepaald gedrag dat je zelf stelde bij je kind te gaan afkeuren.

In Bambole vliegen de ‘I love you’s’ – Theater Froe Froe leent die even bij ‘I will follow him’ van Petula Clark – in het rond. En de Bambole? Die lijkt dus verdacht veel weg te hebben van Koen als ie de eend achternazit en er fratsen mee uithaalt. De appel valt niet ver van de boom, de peer daarentegen …

